V ČSOB se bude propouštět, mateřská KBC pokračuje v transformaci

Belgická finanční skupina KBC Group, která vlastní mimo jiné českou ČSOB, plánuje další snižování počtu pracovních míst v Belgii a v Česku - zhruba o osm respektive sedm procent. Belgickou divizi by mělo do konce roku 2022 opustit 1400 zaměstnanců a českou ČSOB v nadcházejících třech letech nejméně 250 zaměstnanců ročně. Oznámila to KBC v dnešním prohlášení.