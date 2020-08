Vláda Merkelové se dohodla. Německo prodlouží opatření proti koronakrizi v ekonomice

Německá ekonomika se ve druhém čtvrtletí propadla proti předchozím třem měsícům kvůli koronavirové krizi o rekordních 9,7 procenta. Jedná se o nejprudší pokles od roku 1970, kdy se údaj začal sledovat. Vláda se snaží dopady pandemie co nejvíce zmírnit. Na podzim 2021 se mají konat volby, připomněla agentura Reuters.

"Koronavirus zůstává realitou a výzvou," konstatovala Annegret Krampová-Karrenbauerová, předsedkyně Křesťanskodemokratické unie (CDU), po sedmihodinovém jednání s koaliční sociální demokracií (SPD). "Dnes jsme se shodli prodloužit důležitá a efektivní opatření, s jejichž pomocí se vypořádáváme s koronavirem," dodala.

Die CDU führt Deutschland weiter gut durch die Krise:

👉 Verlängerung des #Kurzarbeitergeld|es &

👉 weitere Unterstützung für #Familien, Unternehmer und Selbständige.



Mehr zum #Koalitionsausschuss sowie zum Durchbruch bei der #Wahlrechtsreform unter: 👇https://t.co/lKD9VUOTS6 — CDU Deutschlands (@CDU) August 25, 2020

Mezi hlavní rozhodnutí patří prodloužení kurzarbeitu. Německý stát bude . mzdu lidem, kterým byl kvůli menší poptávce snížen úvazek, dorovnávat do konce příštího roku. Původně to mělo být do března 2021. Do konce tohoto roku bude nadále finančně pomáhat malým a středním podnikům.

Strany německé vládní koalice se dále dohodly na prodloužení opatření, které mají předejít bankrotům firem. Podniky, které se kvůli pandemii ocitnou ve finanční nesnázi, mohou odložit oznámení o insolvenci do konce roku.

Koalice též odsouhlasila volební reformu, po níž se sníží počet poslanců ve Spolkovém sněmu.

Vláda kancléřky Angely Merkelové už na počátku června schválila balík opatření na pomoc ekonomice v hodnotě 130 miliard eur (3,4 bilionu Kč).