Vývoz z Německa v srpnu opět vzrostl, překonal odhady

Dovoz se v srpnu zvýšil o 5,8 procenta na 85,6 miliardy eur (2,3 bilionu Kč). Obchodní přebytek se tak po očištění od sezonních vlivů snížil na 15,7 miliardy eur (425 miliard Kč).

Analytici podle agentury Reuters odhadovali, že vývoz i dovoz proti předchozímu měsíci vzrostou o 1,4 procenta a že obchodní přebytek dosáhne 18,2 miliardy eur.

Údaje německých statistiků podporují názory, že ekonomika vykáže po poklesu vyvolaném koronavirovou krizí velmi dobrých výsledků za třetí čtvrtletí. Pak se ale čeká zpomalení růstu.

"Exportní ekonomika v posledních měsících sklízí plody, které jsou snadno dosažitelné," řekl analytik finančního ústavu VP Bank Thomas Gitzel a dodal, že další měsíce budou těžší.

Vývoz do Číny, která se z epidemie rychle vzpamatovává, se v srpnu meziročně snížil o 1,1 procenta. Export do koronavirem silně zasažených Spojených států se ale propadl o 21,1 procenta. Do Británie, která nyní vyjednává s Evropskou unií o podobě brexitu, odešlo z Německa v srpnu o 7,3 procenta méně zboží.

Němečtí exportéři těží z postupného oživování v ostatních zemích. Vývoz z Německa je ale přesto stále o 9,9 procenta pod úrovní z února, posledního měsíce před vypuknutím pandemie.

Vývoz je spolu se soukromou spotřebou jedním z pilířů německé ekonomiky. Ta se ve druhém čtvrtletí propadla o 9,7 procenta. Institut Ifo očekává ve třetím čtvrtletí růst hrubého domácího produktu (HDP) o 6,6 procenta a následné zpomalení na 2,8 procenta v posledním čtvrtletí roku.