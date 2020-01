Vývoz plynu mimo země bývalého Sovětského svazu klesl

Údaje zahrnují vývoz do Číny, který činil 328 milionů metrů krychlových. Na počátku prosince byl zahájen provoz plynovodu Síla Sibiře, který vede právě do Číny. Po dosažení plné kapacity, což by mělo být do roku 2025, má plynovod dodávat 38 miliard metrů krychlových plynu ročně.

Gazprom uvedl, že produkce zemního plynu loni činila 500,3 miliardy metrů krychlových. Meziročně tedy stoupla o půl procenta, napsala agentura Reuters.

Gazprom disponuje největšími zásobami zemního plynu na světě a má monopol na vývoz této strategicky důležité suroviny z Ruska prostřednictvím plynovodů. Je klíčovým dodavatelem plynu pro řadu evropských zemí včetně České republiky. Podle svých internetových stránek se na globálních rezervách plynu podílí 18 procenty a na celosvětové těžbě 14 procenty.