British Airways létají několikrát denně i do Prahy, podle informací na webu pražského letiště byl zatím zrušen dnešní let do Londýna v 06:45.

Protest, který je první stávkou pilotů v historii British Airways, vyhlásil odborový svaz BALPA. Firmu podle svazu přijde každý den stávky asi na 40 milionů liber (téměř 1,2 miliardy Kč). Piloti hodlají stávkovat i 27. září.

British Airways na svém webu uvádějí, že cestující s rezervací na 9. a 10. září dostali e-mailem upozornění, aby si ve správě rezervací průběžně kontrolovali, zda byl jejich let skutečně zrušen. Pokud ano, nemají chodit na letiště, ale svůj let si přeložit, nebo požádat o vrácení peněz.

Britská vláda v pátek společnost British Airways a její piloty vyzvala k vyřešení sporu. Firma navrhuje zvýšení mezd o 11,5 procenta během tří let, piloti však tuto nabídku považují za nedostatečnou.