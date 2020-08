Zaměstnanost v Británii klesla nejvýrazněji od roku 2009

Vyplývá to podle agentury Reuters z dnešních údajů britského statistického úřadu.

In April to June, the employment rate was down 0.2 percentage points on the quarter, with a corresponding increase in the economic inactivity rate (those not in paid work or looking for work).



The unemployment rate was unchanged https://t.co/ALuq83iB1i pic.twitter.com/lsXQV7dJjk