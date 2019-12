Zdražování: Inflace v EU a eurozóně roste, do potíží se dostala britská libra

Dlouhodobým cílem Evropské centrální banky (ECB) je s ohledem na hospodářský růst udržovat inflaci těsně pod dvěma procenty. V eurozóně je ale inflace už dlouho výrazně níže, centrální banka proto pokračuje v podpoře ekonomiky. Ta spočívá zejména v nákupech dluhopisů a ve snižování depozitní úrokové sazby dál do záporu.

Evropská komise kromě toho v úterý vyzvala státy eurozóny, aby i ony pomocí rozpočtové politiky a strukturálních reforem pomohly k vyššímu růstu cen, a rozhýbaly tak ekonomiku.

Euro area annual #inflation up to 1.0% in November (October 0.7%) https://t.co/58Pp87uIsJ pic.twitter.com/Xr2Uovj7HT