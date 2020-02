Zisk Deutsche Telekom byl v roce 2019 rekordní, letos boom skončí

Firma uvedla, že růst výnosů a zisku byl rekordní ve všech provozních segmentech a loňský rok označila za nejúspěšnější ve své historii. "Těmito rekordními výsledky jsme potvrdili, že v našem odvětví jsme v Evropě číslo jedna," dodal generální ředitel Tim Höttges.

Record year! Deutsche #Telekom ends 2019 with the best figures in the history of the company. Revenue, #earnings, Cash Flow and net profit are increasing significantly while the group invested a total of €13.1 bn. – more than ever. ^Andreas pic.twitter.com/UjNBXOe4fW