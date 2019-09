Co přinese ekonomická krize? Vypuknou nepokoje, banky zmrazí účty, tvrdí expert

Světová ekonomika se stále zcela nevzpamatovala z krize z roku 2008. Banky drží své sazby nízko. „Svět je zcela nepřipravený na další krizi, která může být horší jako ta předchozí,“ řekl Rickards v rozhovoru pro Small Caps.

Asijská finanční krize z let 1997-1998 mohla přivést svět na kolena, pokud by banky z Wall Street nezasáhly a nezachránily americký fond „Long–Term Capital“, který byl před zhroucením.

Krize se rozšířila do celého světa. Pokud by nedošlo k záchraně rozběhl by se dominový efekt sekundárních bankrotů s řadou velkých společností po celém světě včetně například Deutsche Bank.

Následující globální finanční krize v letech 2007–2008 byla způsobena nadměrným riskováním bank na hypotéčním trhu v USA.

Rickards se zabýval i tým kdo se případně chystá zachránit centrální banky. „Možností je obrátit se na Mezinárodní měnový fond (MMF), aby zachránil svět, i když se jedná o pomalý a obtížný proces. Další alternativou je uzavření bank. A to očekávám. Zavřou burzy, uzavřou banky a bankomaty, zmrazí účty,“ tvrdí Rickards.

Když mu lidé říkají, že se to nikdy nestane, vysvětlí jim, že se to stalo už mnohokrát, například na Kypru, v Řecku a v Argentině. Stalo se to i v USA v roce 1933, kdy americký prezident Franklin D Roosevelt nařídil uzavření všech bank.

Zdůraznil, že nepředpokládá dystopickou budoucnost ani tragický světový scénář. Předpokládá, že krize začne velkými sociálními nepokoji. "Viděli jsme to v srpnu 2005 s hurikánem Katrina v USA, kde bylo město New Orleans odříznuto a řád se během několika dní rozpadl. V situaci kdy jsou banky zavřené a lidé nemají přístup ke svým penězům vypukne sociální nepořádek poměrně rychle. Nejvíc patrné to bude ve velkých metropolitních oblastech“ řekl Rickards.

Rickards předpokládá, že se společenství přesunou do polosměnného systému, kde se obchoduje s dovednostmi stříbrem nebo zlatem. Když je máte, použijete je k nákupu jídla a jiných potřeb. S rozvojem krize se očekává znehodnocení amerického dolaru, zlato se stane primární cennou komoditou