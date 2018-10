Bitcoinmat versus bankomat? Služby pro kryptofanoušky se vylepšují

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

Šlo o velký krok v obchodování s Bitcoiny, protože se najednou objevila platforma, přes kterou šlo nakupovat a prodávat okamžitě, za hotovost a bez registrace. V porovnání se záležitostmi vyplývajícími z obchodování na burze (registrace, směna a převod peněz, poplatky, čekání atd.) se stal Bitcoinmat hojně využívaným způsobem okamžité směny bez nutnosti vyplňování jakýchkoliv údajů. I když se v průběhu let objevily nové služby na hotovostní bázi, Bitcoinmat patří stále k nejvyužívanějším kanálům.

Obsluha Bitcoinmatu je velmi intuitivní a jednoduchá. Na tom se od počátků nic nezměnilo. Co se ovšem změnilo jsou služby, které umí zprostředkovat. Bitcoinové ATM provozuje více společností, nejsou tedy všechny stejné a neumí to samé, jak by se na první pohled mohlo zdát. U všech jde v první řadě o okamžitou hotovostní směnu: koruna - Bitcoin nebo Bitcoin - koruna. Další servis už záleží na zázemí a šíři služeb, které poskytuje jejich provozovatel.

Pokud jde o první obousměrný Bitcoinmat v ČR, záběr jeho možností se značně rozšířil. V zásadě se dá říct, že se svým provozovatelem představuje stejné propojení jako peněžní bankomaty a bankovní domy, které je spravují. Pakliže se donedávna virtuální měny nebraly příliš vážně (ostatně dodnes není sjednocen jejich legislativní ani ekonomický rámec fungování), nyní na trhu existuje služba, která svým klientům nabízí naprostou analogii peněžního účtu a bankomatů, ovšem pro kryptoměnu a ještě navíc bez poplatků.

Rozhodnete-li se do krypta investovat, můžete si zřídit účet, na kterém můžete mít české koruny, popřípadě Eura a Bitcoiny. V rámci tohoto účtu můžete směňovat FIAT měnu za Bitcoiny a obráceně a převádět Bitcoiny na adresy dle Vašeho výběru. Prostředky si můžete na tento účet připsat buď převodem z bankovního účtu nebo přes platební bránu z Vašeho bankovního účtu nebo platební kartou anebo právě přes zmiňované Bitcoinmaty.

Tato služba funguje pouze pár týdnů a k úplné dokonalosti ji dovedlo to, že přes Bitcoinmaty můžete ze svého účtu nejen vybírat, ale také vkládat. V praxi to znamená, že pokud potřebujete hotovost a je v dosahu ten správný Bitcoinmat, můžete si ji vybrat ze svého BitcoinBanking účtu. Stejně tak nemusíte čekat na zpoplatněné bankovní převody, abyste své prostředky na účtu doplnili a mohli směňovat okamžitě v reakci na trh.

Pakliže si banku vybíráte na základě bankovních poplatků, u BitcoinBanking Vám toto rozhodování odpadá. Výběr a vklad prostředků přes Bitcoinmaty je zcela bez poplatků, posílání kryptoměny mezi klienty služby také. Zajímavý je také denní limit vkladu a výběru ve výši 100 000Kč.

Pokud se Vám přeci jenom nechce zřizovat účet, i tak můžete Bitcoinmat pohodlně využít. Jak bylo řečeno na začátku, můžete přes něj nakoupit či prodat Bitcoiny do výše 25 000Kč denně, a to zcela bez registrace. Samotný obchod můžete uskutečnit buď přímo přes Bitcoinmat, kdy čekáte na potvrzení ze sítě anebo v případě výběru hotovosti, si můžete udělat objednávku online a k Bitcoinmatu přistoupit až ve chvíli, kdy je transakce zobchodovaná a vy si bez čekání vyberete peníze obdržené za prodej Bitcoinu.

I když v současné době boom kryptoměn nedosahuje vrcholu jako na přelomu loňského roku, Bitcoin určitě nepatří do starého železa. Že má budoucnost dokládají právě společnosti, které své služby v oblasti směny kryptoměn zásadním způsobem inovují, investují do technologického rozvoje a snaží se zpřístupnit kryptoměnu širší veřejnosti srozumitelnějším a jednodušším způsobem. Stále však platí, že spíše než rozšířenou měnou, je tak trochu jinou než tradiční investiční příležitostí.