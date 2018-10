Jak ušetřit tisíce korun za vytápění? Máme pro vás tip

Evakuace z vesmíru: Co se stane, když astronaut na ISS dostane zánět slepého střeva?

Čím začít?

Před samotným výběrem žaluzii nebo rolet je třeba si uvědomit, kolik budete v dané místnosti potřebovat světla a soukromí. Je vaším cílem blokovat světlo a vytvořit pohodlí pro ničím nerušený spánek v ložnici nebo hledáte řešení pro vaši kuchyň, aby vám i nadále proudilo denní světlo do místnosti, ale zvědaví sousedé vám nekoukali až do hrnce? Pokud máte okna orientována na jih nebo jihozápad, tak oceníte předokenní rolety a žaluzie. A to především v horkých letních dnech, protože předokenní rolety dokáží na rozdíl od interiérových žaluzií zablokovat až 90 % veškerého tepla.

„Abyste zabránili úniku tepla a dosáhli maximální úspory energie, musíte posílit tepelně izolační vlastnosti obvodových stěn okna. A to se vám podaří jen pomocí předokenní stínící techniky. Je prokázáno, že exteriérové žaluzie jsou třikrát účinnější než veškeré clony umístěné v interiéru. Chrání okna před větrem, deštěm a mrazem, a zároveň zabraňují kondenzaci vodních par a rosení na vnitřním povrchu zasklení,“ vysvětluje David Fichna ze společnosti ISOTRA. Takže v létě ušetříte za klimatizaci a v zimě za topení.

Pokud už máte rozmyšleno, v jaké místnosti potřebujete světlo a kde naopak chcete mít možnost maximálního zatemnění, přichází na řadu další otázky. Budete vybavovat žaluziemi nebo roletami celý dům nebo pouze vybrané místnosti? U stínící techniky se ceny obvykle odvíjí dle velikosti daného okna a typu, stylu či vzoru daného zastínění. A případně doby, kdy chcete venkovní rolety či žaluzie instalovat. Zda budete moci schovat stínící techniku do zdiva domu nebo zda budete muset se přiklonit k variantě přiznané rolety či žaluzie před okenní výplní. Chcete mít žaluzie ovládané manuálně nebo dálkovým ovladačem či vypínačem? Všechny tyto faktory ovlivní výslednou cenu.

Tepelná i zvuková izolace

Venkovní žaluzie a rolety jsou schopny zajistit úsporu energií. Nejvyšší úspory dosáhnete, pokud ovládání rolet necháte na dynamických řídicích systémech.

„Abyste dosáhli maximálních tepelných zisků z oken a ušetřili co nejvíce energie na vytápění, musíte stínící prvky správně nastavit. V zimě nechávejte žaluzie přes den vytažené v horní poloze, aby topný systém podpořilo působení slunečního svitu. Při soumraku je spusťte, ať omezíte nežádoucí únik tepla skrze okna. Pokud je žaluzie v noci stažená, teplota v místnosti stoupne o 1,5 stupně,“ radí David Fichna ze společnosti ISOTRA, která kvalitu svých produktů podporuje vlastním vývojem, konstrukcí, výrobou komponentů a jejich kompletací.

Další nespornou výhodou předokenních rolet a žaluzii je snížení úrovně hluku, který vstupuje z venkovních prostor až o 7 dB. Takže ani projíždějící auta, déšť nebo kroupy nebudou rušit sladký spánek vám ani vašim blízkým.

Protože na vzhledu záleží …

Jelikož jsou okna očima vašeho domova, záleží samozřejmě i na vzhledu rolet a žaluzii. Vybrat si můžete hned z několika druhů materiálů, od barevných lamel až po imitaci dřevěných dekorů či různé tkaniny. Moderní předokenní rolety a žaluzie jsou vyráběné z hliníku, který velmi dobře odolává povětrnostním vlivům, nabízí vyšší bezpečnost a vyznačuje se delší životností. Hliník také velmi dobře izoluje a v neposlední řadě poskytuje lepší ochranu vůči UV záření, odráží nepříjemné sluneční paprsky a tím chrání interiér.

Při výběru designu rolet a žaluzii berte v úvahu barvu fasády a dalších prvků domu, vybrat si můžete z celé řady barevných provedení, případně si objednat individuální odstín. Schránka s vodícími lištami se standardně dodává v bílé, hnědé, stříbrné, béžové a šedé barvě. Povrch je kryt kvalitním lakem, který zajišťuje vysokou odolnost proti otěru.

„Všeobecně doporučuji používat světlé odstíny barev, protože více odráží tepelné záření. Co se týká produktů, tak pro větší zastínění doporučuji venkovní rolety, u kterých se dá říct, že místnost zatemní. Pro plynulou regulaci světla pak použít venkovní žaluzie, u kterých dokážeme naklápět lamely,“ radí David Fichna z ISOTRY.