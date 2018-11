Bezpečné půjčování peněz: Tato pravidla nesmíte opomenout

Šokující zpověď ženy, která navštívila uprchlický tábor. Co tam viděla?

Superpotraviny nejsou tak super? Je to čistý jed, tvrdí profesorka z Harvardu

Rostoucí ceny nemovitostí ohrožují statisíce domácností. Co se s tím dá dělat?

Když vím, že na to nemám, půjčku si nevezmu

Šli byste do obchodu a snažili se koupit zboží, na které nemáte peníze? Asi ne! U půjček platí to samé. Jednat se přitom může jak o ty bankovní, tak o úvěry mimo bankovní sektor. V každém případě je ale u půjčování situace poněkud složitější. Ne každý totiž dokáže přesně spočítat, kolik peněz ho bude úvěr celkově stát a jakou částku přeplatí. Určitě si vyzkoušejte sečíst celkové příjmy a také výdaje včetně potenciálního úvěru, který si vezmete. Jestliže budou příjmy vyšší a zbude vám ještě nějaká rezerva, je to nejspíše znamení, že se vám půjčka skutečně vyplatí.

Prověření bonity se není třeba obávat

Mnozí lidé mají strach z toho, že je budou poskytovatelé půjček lustrovat a zjišťovat míru jejich schopnosti splácet půjčku. U bankovní i nebankovní půjčky se nejedná o nijak zvláštní záležitost. Poskytovatelé to dělají i v zájmu potenciálních dlužníků. Chrání je tak před případným pádem do dluhové pasti. K prověření bonity slouží především nahlížení do registrů dlužníků. Tady si poskytovatelé zjišťují, jestli žadatel o půjčku již někde nemá nesplacené závazky. Stejně tak vyžadují potvrzení o aktuální výši příjmů.

Zkontrolujte si pečlivě poskytovatele

Úvěry s krátkou splatností mohou být do jisté míry podezřelé. Třeba taková půjčka do 30 dní je jasným příkladem tohoto tvrzení. Jestliže si ovšem prověříte poskytovatele, nebudete mít problém. Jak na takové prověření? Vcelku jednoduše. V první řadě je zapotřebí, aby byla daná společnost zaregistrovaná u České národní banky. V podstatě každý solidní poskytovatel se certifikací od ČNB musí prokázat.

Prověřte si RPSN a jiné poplatky

Hodně důležitým ukazatelem je RPSN. Roční procentuální sazba nákladů poukazuje na to, jaké výdaje bude mít dlužník v průběhu splácení v horizontu jednoho roku. V RPSN se ukrývá nejenom úroková míra, ale také poplatky spojené s poskytnutím půjčky a s vedením úvěrového účtu. Jinak si také prověřte ještě další výdaje, jež mohou s realizací půjčky jakkoli souviset. Může jich být klidně i několik.