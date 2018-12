Proč je podnikání tolik oblíbené? Mít prestižní firmu je jednoduší, než kdy dřív

Založit si ji je jednodušší, než tomu bylo kdykoliv předtím. Podívejme se společně na soupis několika hlavních důvodů, které vás o tom jasně přesvědčí.

Minimální základní kapitál

Byla doba, kdy pro založení společnosti s ručením omezením bylo nutné mít dostatek finančních prostředků. Konkrétně se jednalo o částku, která byla ve výši 200 000 korun českých. Ta byla následně snížena na hodnotu, kterou je částka, kterou už má každý. Základní kapitál firmy totiž může být třeba i 1 koruna česká. Je logické, že v tomto směru mohou na firmu dosáhnout i noví podnikatelé s minimem peněz. Vzhledem k určité prestiži však podnikatelé volí raději vyšší částky. Kladem však je, že stovky tisíc už mít dávno nemusí.

Jednoduché založení

Kladem je také to, že založení firmy dnes není nijak složité. Je sice pravdou, že když se do daného procesu pustí někdo poprvé, že to pro něho může být celkem komplikované. Na druhou stranu musíme říci, že existují firmy, které nabízí kompletní zakládání sro. Díky tomu se podnikatel nemusí absolutně o nic starat, jelikož mý výhodu hlavně v tom, že pouze předá požadované informace a firma mu je založena takzvaně na klíč, přesně podle jeho požadavků a představ.

Možnost koupě

Firmu dnes není nutné jenom zakládat, jelikož je možné ji také jednoduše koupit. Hitem se v tomto směru stává výhodné ready made sro. Jedná se o možnost, která je charakteristická tím, že je nabízena firma, která byla založena právě pro účel dalšího prodeje. Může být nová i několik let stará. Může být neplátcem, ale i plátcem DPH. Hlavní charakteristikou je však to, že se s ní nikdy klasicky nepodnikalo. To přináší pozitiva spojená s tím, že nemá:

Žádné dluhy

Žádné závazky

Žádné nežádoucí záznamy v rejstříku

Levná sídla

Aby bylo možné firmu založit, je třeba mít také sídlo firmy. Tedy adresu, která bude zapsaná v obchodním rejstříku. Dnes už není nutné psát si sídlo na své bydliště, stejně jako není nutní ani pronajímat, nebo dokonce kupovat kanceláře. Vhodné sídlo společnosti je možné získat i jinak. A to velmi levně. Jedná se o takzvané virtuální sídlo, které dnes využívá stále více podnikatelů. Jeho unikátem je právě cena. Když se na ni podíváme, tak orientačně můžeme říci, že může vyjít i na desítky, maximálně stovky korun měsíčně.

Výběr sídel

Jak bylo zmíněno výše, mít sídlo firmy není spojeno s žádným velkým nákladem. U sídel ještě zůstaneme. A to v souvislosti s jejich dostupností a také v souvislosti s výběrem. Je totiž možné zvolit i takové možnosti, které lze označit jako sídla prestižní. Ta jsou charakteristická tím, že díky němu má i nová firma celkem zajímavé jméno. Hitem je reprezentativní virtuální sídlo Bratislava. Kdo chce zůstat v České republice, má zcela pochopitelně také možnost. Jako nejlepší varianta se v tomto případě jeví Praha a několik zajímavých ulic v samotném centru metropole.

Jednoduchost změn

Co je u firmy možné změnit? Dá se říci, že to může být cokoliv. Je možné třeba navýšit základní kapitál, je možné změnit také sídlo firmy, stejně jako je možné i to, že se firma přejmenuje. Samotné vykonání změny ve společnostech také není nic složitého. A to ať už se pro změnu rozhodne podnikatel sám, nebo využije specializovanou společnost. Když se podíváme na další možnosti změn, tak není problém přidávat nebo ubírat jednatele, stejně jako společníky. U nich se mohou měnit také podíly, které mají. Založená firma tak mlže procházet během let i desetiletí různorodým vývojem. Na dlouhodobý byznys je proto ideální možnost.