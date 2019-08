Dovolená na moři je díky Boataround dostupná pro každého

Tak intuitivní je pronájem jachty díky československému projektu Boataround.com. Pokud jste vždy snili o dovolené na moři, ale bránily vám omezené finanční prostředky nebo nedůvěryhodné informace, přidejte se ke spokojeným zákazníkům z více než 36 zemí světa. Nebudete litovat!

Založit projekt typu Boataround vyžaduje spoustu zkušeností a zápal pro věc. Nic z toho zakladatelům Pavlu Pribišovi a Janě Escher nechybělo. Oba pracovali v Booking.com a oba jsou nadšení jachtaři. Povedl se jim majstrštyk – pod jejich vedením vznikla největší globální databáze lodí. Nikde jinde na webu se vám příležitost, listovat mezi více než 11 000 jachtami napříč více než 600 destinacemi po celém světě, nenaskytne.

Ale proč se československé duo do budování komplexního systému pustilo? Pribišovi a Esher rozhodně nešlo pouze o to, aby zájemcům o dovolenou na moři zajistili nejrozsáhlejší nabídku dostupných lodí. Rozhodli se proces rezervace zpříjemnit, urychlit a zjednodušit. A mimo to zpřístupnit finančně – portál využívá unikátní algoritmus, který nepřetržitě porovnává data a kromě automatického dorovnávání cen uživatelům servíruje speciální nabídky. Co na tom, že hlavní stan sídlí v srdci Evropy, daleko od moře – přesto umožňuje vyhledání pronájmu lodi odkudkoliv a bez ohledu na cílovou destinaci.

Pronajměte si loď, o které víte vše

Kamenem úrazu drtivé většiny rezervačních portálů jsou neúplné a v horším případě zavádějící informace o nabízených lodích. V tomto směru jde Boataround naproti každému, kdo nehodlá platit za zajíce v pytli. Do databáze putují pouze jachty, které tým prověří osobně a ujistí se, že jsou v dobrém stavu a jejich vybavení odpovídá skutečnosti. Díky virtuální prohlídce a množství fotografií získáte ucelenou představu o tom, jak plavidlo vypadá. A nechybí ani recenze reálných uživatelů z Trustpilot.

Zákaznická podpora vás nenechá na holičkách

Portál Boataround.com byl koncipován tak, aby si na své přišel opravdu každý. Tedy včetně mořeplavbou nepolíbených lidí, kteří ocení nepřetržitou zákaznickou podporu mnohem více než zkušenější jachtaři. Linka komunikuje ve dvanácti jazycích, je dostupná non-stop a klienti ji samozřejmě mohou využívat i během plavby.

Délku plavby určujete vy

Nevyhovuje vám tradiční termín od pátku do soboty? Nevadí, na Boataround si můžete rezervovat kratší nebo naopak delší pronájem. Vhod vám může přijít také možnost volby některé z více než deseti světových měn a množství nativních platebních systémů.

Vždy nejlevnější nabídka a nízký rezervační poplatek

Boataround vám dokáže, že pronájem jachty nemusí být předražený. Sytém upravuje nabídky s ohledem na nejnižší cenu – pokud u konkurence přeci jen najdete lepší nabídku, společnost vám ji automaticky dorovná. Jistě vás potěší i velmi nízká prvotní zálohová platba ve výši 20 % z celkové částky. Neméně působivý je fakt, že se na Boataround nachází i množství lodí, které nenajdete na žádném jiném rezervačním portálu.

A co když vás okolnosti přimějí rezervaci zrušit? Boataround opět exceluje – jako jediná služba svého druhu umožňuje bezplatné storno včetně vrácení zálohy. Logicky za předpokladu dodržení posledního storno data.

Pokud vás něco od pronájmu lodi odrazovalo, nyní již nemusí. Na Boataround.com najdete správnou jachtu velmi rychle, za skvělou cenu a s garancemi jako nikde nikde.