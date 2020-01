3 tipy na nejznámější sázkové kanceláře u nás

Solidní vstupní bonus u Tipsportu

Jednou z nejznámějších sázkových kanceláří v České republice je společnost Tipsport. Nabízí spousty sázkových příležitostí a vyznačuje se především solidním vstupním bonusem ve výši 500 korun. Bonu za samotný vklad se může vyšplhat až na velmi solidních 50 000 korun. Samozřejmostí je i velmi propracovaná mobilní aplikace fungující jak na systému Android, tak i na Apple platformě iOS. Na rozdíl od některých jiných sázkových kanceláří se můžete u Tipsportu dívat na živé přenosy. A maximální výhra na jeden tiket? Až neuvěřitelných 10 000 000 korun.

Vsaďte si u společnosti Synottip

Výbornou volbou pro uzavírání online sázek je také společnost Synot Tip. Vyznačuje se vstupním bonusem v solidní výši 500 korun, který získáte po dokončení registrace. Co se týká bonusu za vklad, tak ten je stanoven v maximu na 10 000 korun. Účet si přitom budete moci ověřit jak v bance, tak na některé z poboček společnosti. Minimální vklad před sázením činí 100 korun. Samotná sázka v minimu 10 korun.

Sázky u Fortuny

Opomenout nelze ani jednu z nejznámějších sázkových kanceláří u nás, a to společnost Fortuna. Ta nabízí za sázku ve výši 200 korun získání 600 korun. Jinak je vynikající i 100% bonus na první vklad, a to až do 3000 korun. Za ověření totožnosti získáte extra bonus ve výši 400 korun. Využít lze pochopitelně i přehledného online prostředí či aplikace určené pro Android a iOS. Sázkových příležitostí je u Fortuny spousta a nudit se určitě nebudete.

18+ Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!