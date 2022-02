6 důvodů, proč by v našem botníku neměly chybět tenisky

Hned prvním důvodem je, že tenisky unosíte úplně ke všemu. K sukním, šatům, šortkám, riflím, dokonce i ke kostýmku či obleku, samozřejmě záleží, o jakou příležitost jde. Ne vždy se tenisky hodí. Ale rozhodně je jde nosit i k obleku. Také se pro tuto příležitost nehodí tenisky s divokými barvami nebo vícebarevné variace. I když kdo chce být extravagantní, proč ne?

K obleku se hodí spíš bílé, šedé, modré nebo černé tenisky. Zkrátka jednobarevné a bezpochyby by měly ladit s dalším outfitem. Uvítáte je především při celodenním nošení a v případech, že vaše práce se netýká pouze sezení u počítače, ale chození po klientech apod.

2. Sportování

Asi není potřeba zdůrazňovat, že pohyb je pro naše zdraví klíčový. I když nejste zrovna typ člověka, který se pravidelně potí v posilovně nebo vyráží běhat či jezdit na kole, hodí se mít v botníku obuv vhodnou pro sportování. Jednak snížíte riziko úrazu při sportu a navíc zažijete ten opravdový komfort při dané aktivitě.

3. Tenisky využijete celoročně

S příchodem zimy většina domácností začne umývat a schovávat veškerou obuv, která není zimní. Tenisky však využijete celoročně, proto je určitě do krabic neschovávejte. Pro venkovní nošení se hodí pouze v případech, kdy to počasí umožní, ale pro vnitřní aktivity je bezpochyby užijete. Ať už je nazujete při sportovní příležitosti nebo jako přezůvky na nějakou vnitřní akci.

4. Nosí je celá rodina

Ať už je vám 5, 15, 35 nebo 65 let. Ty své tenisky si najde úplně každý v každém věku. Muž i žena. Maminka, bratr, děda, neteř, vnuk. Tenisky jsou zkrátka obuv, kterou nosí celá rodina. Najděte si chvilku a mrkněte na online katalog Flexdog, kde lze vybírat jak podle pohlaví, tak i oblíbené značky, velikosti, daného modelu, příležitosti (všední nošení či sport) i podle ceny, kterou jste ochotní do obuvi investovat.

5. Pohodlí

Pohodlí patří mezi hlavní atributy při výběru jakékoli obuvi. A jsou to právě tenisky, které pohodlí nabízejí. Možná se vám někdy stalo, že vás z určitých tenisek bolely nohy, měli jste otlaky. Pak se buď jednalo o nekvalitní obuv pochybné výroby nebo jste vybrali pro váš typ chodila špatnou obuv. Pokud i k vaším prioritám patří pohodlí, pak by to mohly být boty NMD Adidas, které přináší maximální pohodlí. Jsou výtečné pro chůzi i příležitostný běh.

6. Zdraví na prvním místě

Některé boty vypadají úžasně, ale naneštěstí ze zdravotního hlediska nepřináší nic pozitivního – jsou to žabky, lodičky, placaté sandále, ale i neprodyšné boty, kde se noha doslova koupe v potu. Tenisky jsou prodyšné a umožňují vám dělat i běžné činnosti bez rizika, jako je běh na autobus či vlak, skákání, chůze do schodů a ze schodů...tenisky minimalizují rizika, která na nás dnes a denně číhají.