Air Bank zavedla zřízení kontokorentu přes mobilní bankovnictví, snazší už to být nemůže

Mobilní bankovnictví využívá čím dál více uživatelů. Pouze u Air Bank má mobilní aplikaci My Air nainstalováno přes 333 000 uživatelů a denně ji využije více než 116 000 klientů. Mobilní aplikace My Air tak patří mezi nejvyužívanější bankovní aplikace v České republice. Není proto divu, že banak pravidelně rozšiřuje nabídku služeb, které lze prostřednictvím My Air využívat.

Nově Air Bank nabízí možnost sjednání kontokorentu přes mobilní aplikaci. Klienti tak mohou využít finanční rezervu od 5 000 Kč do 50 000 Kč s roční úrokovou sazbou 18,9 %. Zřízení i vedení kontokorentu je zdarma.

Proč si zřídit kontokorent přes mobilní aplikaci?

Kontokorentní úvěr si lze u Air Bank sjednat klasicky na pobočce, přes internetové bankovnictví a také přes mobilní aplikaci My Air. Kontokorent v rámci mobilní aplikace poskytuje Air Bank vůbec jako jedna z mála bank na tuzemském trhu. A právě mobilní bankovnictví, stejně jako internet banking umožňuje pohodlné zřízení kontokorentu bez nutnosti návštěvy kamenné pobočky. Jedinou podmínkou je mít u banky běžný účet s pravidelným finančním obratem.

Výhodou mobilního bankovnictví je snadný a takřka neustálý přístup ke správě svých osobních financí. Aplikace zároveň umožňuje přehledné zobrazení finančních pohybů na účtu i aktuální stav čerpání kontokorentu.

Třetina úvěrů u Air Bank je sjednána přes mobilní aplikaci

Nabídka kontokorentu přes mobilní aplikaci je logickým vyústěním rozšiřování služeb Air Bank. Před rokem totiž banka zavedla možnost sjednat online půjčku přes mobil. Tato služba se u klientů velmi dobře uchytila. Podle Air Bank je třetina všech nových půjček sjednána přes mobilní aplikaci.

A právě u mobilního kontokorentu může být zájem ještě vyšší, neboť kontokorent je vnímán jako finanční rezerva, kterou v případě nutnosti lze okamžitě využít. Finance lze zároveň čerpat na cokoliv bez dokládání účelu využití.

Kontokorent je i pro studenty

Studenti bez pravidelných příjmů mají zpravidla velmi ztížený přístup k úvěrům. Dobrou zprávou proto je, že kontokorent od Air Bank mohou využívat i studenti vysokých a vyšších odborných škol. Kontokorent pro studenty umožňuje využívat až 10 000 Kč. Důvodem limitu je ochrana studentů před přílišným zadlužením a také riziko plynoucí z nepravidelných příjmů. K zřízení kontokorentu stačí pouze předložit potvrzení o studiu.