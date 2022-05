Bude plyn levnější?

Topná sezóna již naštěstí končí a s ní také období, kdy je největší spotřeba plynu. Česko a země Evropské unie prohlásily, že chtějí skončit s ruským plynem a je tedy otázka, na kolik nás přijde topení plynem už příští rok. Méně to zcela jistě nebude.

Domácnosti, které odebírají plyn a topí s ním, v současné době trnou. Do toho, kolik budou platit za odběr plynu, se totiž velmi významným způsobem, vmísila politika. Česká republika tradičně pokrývá prakticky celou svou spotřebu díky plynu z Ruska, který k nám proudí plynovody. Na Moravě se vytěží jen dvě procenta celkové spotřeby a ačkoliv se někteří dodavatelé energie snaží dávat najevo, že dodávají „český“ plyn, není tomu tak. Navíc plyn v rozvodné soustavě je jeden a těžko určovat, který kam půjde. Rusko díky dodávkám plynu může financovat svou invazi na Ukrajině, proto je zcela nevhodné posílat této zemi každý měsíc obrovské částky, které tvoří nejdůležitější příjem země. Co to ale znamená pro české odběratele?

Ceny plynu

Čeští odběratelé plynu čelí v současné době nebývalému zdražení. Nízké ceny mají jen ti, kdo si ještě před rokem zafixovali ceny na delší období, ale i jejich smlouva s deklarovanou cenou jednou skončí. Velké problémy mají ti, kdo spotřebovávají skutečně velké objemy plynu. Menší dodavatelé plynu o ně totiž nejeví zájem a dokonce jim mohou sdělit, že pro zákazníka s tak velkým odběrem nemají tarif. Šanci má jen u těch největších dodavatelů plynu, ale za obrovské ceny. To, že pokud odebírám větší množství, získávám lepší cenu, v současné době neplatí. Díky srovnání cen plynu lze odhalit významné rozdíly mezi jednotlivými dodavateli a lze tak alespoň nějakým způsobem ušetřit. Dodávky plynu jsou zatím v České republice stabilní, ruský vládce již několikrát uvedl, že je připraven do „nepřátelských zemí“ přestat plyn dodávat. I na tuto situaci se naše země připravuje. Největší obavy by měli mít ti, kdo využívají plyn ve výrobě, domácnosti by mohly být dodávkami postiženy až jako poslední.

Společné nákupy jako řešení

Pokud v Rusku nedojde k převratu a země se zcela neodkloní od své agresivní politiky, což je velmi nepravděpodobné, je jasné, že se bude muset výhledově od miliard dolarů, které za plyn inkasuje, obejít. O tom, že je závislost na ruském dodavateli plynu, bezpečnostní hrozba, se hovoří již delší dobu. Válka na Ukrajině tedy ještě zrychlila trend odklonění se od ruského plynu. Plynovod vede do České republiky jen jeden, takže je nutné se soustředit na dopravu plynu jiným způsobem, konkrétně jde o zkapalněný plyn LNG od různých dodavatelů, který se bude přepravovat pomocí lodí a proudit k nám díky terminálům na břehu moře. Evropská unie chce v nákupech plynu postupovat jednotně, stejně jako se tomu dělo u nákupu vakcín proti nemoci covid-19. Díky tomu je možné nasmlouvat si takové ceny, které se budou cenám ruského plynu za mírové situace velmi podobat.