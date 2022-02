Bydlení stavějte s rozumem a citem pro detail. Promyšlený interiér je investicí do budoucnosti

Mít vlastní bydlení, a ještě ideálně v domečku, je snem snad každého. Zdaleka ne všem ale toto přání vyplní. Dnes nicméně existují možnosti, jak na vlastní bydlení dosáhnout i bez milionů na účtu. Řešením jsou moderní dřevostavby, které vynikají svou cenou, ale také rychlostí výstavby a ekonomičností provozu. Pokud je dřevostavba i vaším plánem, je třeba také vědět, jak ji co nejlépe vybavit, aby vaše bydlení bylo skutečně funkční.

Funkční zóny

I bydlení se dá plánovat chytře. Vyplatí se rozdělit bydlení již dispozičně na funkční zóny podle typu činností, které se budou v domě odehrávat. Je třeba se zamyslet nad tím, jak na sebe navazují jednotlivé činnosti od příchodu domů a podle toho plánovat. Využijte toto, že máte možnost vytvořit si doslova interiér na míru, takže si dejte načas a pořádně všechno promyslete, ať má celý prostor hlavu a patu.

Velikost místností

Ta je dána nejen velikostí pozemku, ale také dle podle počtu členů rodiny a činností, kterými se doma nejčastěji zabýváte. Pokud například máte hodně dětí, je určitě třeba myslet nejen na jejich dětské pokojíky, ale třeba také na prostornou kuchyni a obývací pokoj, kde se bude odehrávat většina rodinného života. Jestliže máte finance, určitě vsaďte na nábytek na míru. Zejména do atypických prostorů je to vůbec nejlepší volba, ale platí, že vždy nabídne daleko víc než jakýkoliv nábytek z obchodního domu. Je sice pravda, že sedací soupravy na míru nevyjdou zrovna levně, ale uvědomte si, že si můžete přesně vybrat nejen rozměry, ale také materiál, barvu nebo úložné prostory.

Propojte prostor jednotícími prvky

Jak bylo dříve zmíněno, je klíčové oddělit jednotlivé funkční celky bydlení, ale zároveň je třeba zachovat určitou stylovou konzistenci, aby bylo jasné, že se stále jedná o jednu domácnost, a nejen různě poskládané pokoje bez jakéhokoliv propojení. K tomu ideálně poslouží třeba jednotná podlaha. Moderní je vinyl, ale my stále zastáváme názor, že dřevo je prostě dřevo a nic se mu nevyrovná. Pokud vyberete dřevěné parkety akce, můžete je pořídit i za slušné peníze, které se vám určitě časem vrátí v odolnosti a trvalé hezkém vzhledu podlahy.

Úložné prostory nesmí chybět

Promyslete úložné prostory. Měly by se nacházet v každé funkční zóně a měly by být zároveň co možná nejvíce po ruce. Je vhodné rozlišovat úložné prostory na každodenní potřeby (nádobí, toaletní potřeby, oblečení) a pak také úložné prostory pro sezónní výbavu. Ty by naopak měly být odklizeny někam, kde na ně jen tak nenarazíte a nebudou vám překážet.

Zaměřte se na materiály

Je to sice klišé, ale skutečně platí, že se vyplatí investovat do kvalitních trvanlivých materiálů, které se snadno udržují. Vhodnou volbou mohou být keramické dlažby, lakované MDF desky, kovové detaily či masivní tvrdé dřevo.

Okna hrají důležitou roli

Světlo je pro člověka nesmírně důležité. Proto by se při stavbě mělo pamatovat na vhodné rozmístění a velikost oken. Pokud nestavíte zrovna uprostřed husté zástavby, je vhodné volit spíše větší okna, která propustí dostatek světla, které je životodárné a přináší do domácnosti klid a pohodu. Nesmí se však zapomínat na to, že v letních měsících mohou být velká okna kamenem úrazu. Tomu se však dá snadno zabránit volbou chytrých žaluzií, které zastíní a poskytnou i žádaný teplotní komfort. Vhodným řešením se jeví být například vertikální žaluzie, které navíc krásně doplní interiér.

Nadčasovost a minimalismus

Neexperimentujte s aktuálními trendy, ale zaměřte se na to, co je trvale praktické a dlouhodobě oblíbené. Dům stavíte nejen na teď, ale třeba i pro více generací, a proto musí odpovídat požadavkům na praktičnost a minimalistická řešení.