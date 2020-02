Chcete být opravdu dobrými finančními poradci? Vyzkoušejte zcela nový způsob!

Jak vyčnívat mezi ostatními?

Abyste patřili mezi ty finanční poradce, kteří budou mít více klientů než ostatní, a především více spokojených klientů, je potřeba se odpoutat od klasického modelu multilevelu, ve kterém pracuje drtivá většina finančních poradců. To je totiž provozování finančního poradenství podle toho, co chce daný systém, nikoliv podle toho, co chcete vy sami. Pokud se však chcete stát skutečně dobrým finančním poradcem, musíte mít vlastní cíle. Proto je předpokladem pro dobrého finančního poradce:

Cílevědomost

Samostatnost

Schopnost plánovat

Pokud máte tyto předpoklady, tak vám klasický model poradenské společnosti velice brzo přestane vyhovovat. Dobrý finanční poradce totiž musí být především sám osobností, neměl by se schovávat za bezejmenným davem v poradenské firmě. Proto je stále více oblíbený broker pool, a to právě mezi finančními poradci, kteří to myslí s provozováním této činnosti vážně. Pokud se totiž stanete součástí broker poolu, jste to vy, kdo rozhoduje. Máte volnost a můžete rozvíjet své vlastní podnikání.

Lepší služby pro klienty

Mnoho z vás to jistě již pochopilo z předchozích řádků, kde jsme zmiňovali, že jste to vy, kdo rozhoduje. A právě proto můžete svým klientům skutečně nabízet takové produkty, kterým skutečně věříte a které považujete za dobré. Nemusíte prodávat finanční produkty a plnit výkonnostní tabulky, které si vymyslel někdo jiný.