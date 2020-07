Cleany.cz je nový český start-up, který propojuje kamenné čistírny a prádelny s jejich zákazníky. Díky kvalitě a propracovanosti služeb tak posouvá celé jedno odvětví do 21. století.

Jak služba funguje?

Celé to funguje naprosto jednoduše, zákazník si prostřednictvím formuláře na našem webu vybere, co potřebuje vyčistit, zvolí si datum a čas vyzvednutí i doručení zásilky a počká na kurýra. Ten ve stanovenou dobu vyzvedne špinavé prádlo, odveze ho do čistírny a následně pak přiveze zpět v dohodnutý čas čisté.

Kde všude si mohou lidé nechat takto vyprat?

Momentálně fungujeme v Praze, v Ostravě, v Brně a nyní také v Plzni. Jednáme však s partnery po celé České republice a postupně plánujeme rozšířit naše služby do celé země.

Podle čeho vybíráte partnerské čistírny a prádelny?

Zakládáme si na kvalitě služeb, proto je pro nás zásadní spolupracovat pouze s kvalitními čistírnami, které splňují jejich vysoké standardy nabízených služeb a ekologického fungování. Naše partnerské prádelny a čistírny jsou členy organizace APAČ (asociace prádelen a čistíren).

Cleany.cz prádelna a čistírna 21. století | foto: Clany.cz

Prádelny a čistírny jsou však jen jedním aspektem vašeho podnikání, dalším je dobře zvládnutá logistika.

Ano, pokročilá logistika a efektivita doručování je také velmi důležitá. Už při objednávání naši zákazníci přesně vědí, kdy k nim kurýr dorazí pro zásilku a také kdy jim ji přiveze zpět. Díky propracovanému systému jsme schopni zajistit, že v případě potřeby u vás kurýr bude už do 90 minut od objednání a většinu textilií stihne doručit vyčištěné zpět již do 24 hodin od vyzvednutí. To si pochvalují především manažeři, kteří rychle potřebují vyčistit oblek.

Kolik stojí vyprání on-line?

Ceny se v zásadě neliší od těch, které zaplatíte v kamenných čistírnách. To je způsobeno především tím, že díky našemu systému jsme schopní efektivně využívat provoz čistíren i kapacity kurýrů. Při objednávce navíc hned zákazník vidí cenu, kterou za službu zaplatí. Našim zákazníkům nabízíme i možnost registrace v Cleany Clubu, při registraci získají slevu 100 Kč na první objednávku, aby si mohli naši službu vyzkoušet.

Na trhu fungujete už druhým rokem a máte tisíce spokojených zákazníků, co podle vás stojí za rostoucí oblibou služby?

Neustále posouváme úroveň služeb na vyšší úroveň. Naše služba dnes již není jen o samotném čištění a praní, ale i o perfektním zákaznickém servisu. Lidé nám často volají a ptají se, jak mají co prát, nebo jestli jejich textilie vůbec jdou vyčistit. My se snažíme jejich problémy efektivně řešit a pomoci jim. Spokojenost našich zákazníků je na prvním místě, takže zlepšování kvality služeb je pro nás naprostou samozřejmostí.

Co všechno si u vás mohou lidé nechat vyčistit?

Kromě běžného oblečení, to jsou například závěsy, záclony, vlněné koberce, společenské šaty, svatební šaty, kožené oblečení, sportovní oblečení a mnoho dalšího. Během našeho fungování jsme zjistili, že lidé nemají chuť zjišťovat, kde jaký typ textilií čistí a za kolik. U nás zkrátka vyberou, co chtějí vyčistit a vyprat a na nás už je, abychom z našich partnerských čistíren a prádelen vybrali tu nejlepší pro daný kousek.

Zaznamenali jste odliv zákazníků během pandemie nebo vše zůstalo při starém?

Během pandemie koronaviru jsme fungovali normálně. Obsloužili jsme velké množství zákazníků, kteří nechtěli fyzicky chodit do čistírny nebo prádelny. A moc nás těší, že se k nám vrací i nyní, kdy už je nouzový stav pryč. Myslím, že je to tím, že si vyzkoušeli, jak snadné a pohodlné to je a získaný čas teď raději věnují koníčkům a rodině.