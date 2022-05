Co kryje cestovní pojištění v případě covidu-19?

Nemoc covid-19 nám dlouho buď zcela znemožňoval, nebo alespoň řádně komplikoval cestování. Nyní nám už situace naštěstí opět umožňuje vyrážet za poznáním i odpočinkem. Neznamená to ale, že by covid a rizika, která představuje, zmizely úplně. Je nutné mít na paměti, že toto nepředvídatelné onemocnění může stále působit problémy a zkazit tak dovolenou.

Způsob, jak potenciální rizika eliminovat, přitom není nijak složitý. Stačí si zařídit kvalitní cestovní pojištění, které pokrývá i potenciální komplikace spojené s covidem.

Virus, který se stále mezi lidmi i přes velké počty očkovaných vyskytuje, může bohužel udeřit v kteroukoliv nečekanou dobu, třeba během vaší dovolené. Obzvlášť v zahraničí je proto potřeba se chránit. To obnáší nejen dodržování jasně nastavených hygienických opatření a pravidel, ale také uzavření dobrého pojištění na cesty. Jinými slovy, cestovní pojištění covid je při cestě na dovolenou stále ještě stejnou nutností jako opalovací krém.

Covid a cestovní pojištění

Před každou cestou do zahraničí máte na výběr z celé řady produktů mnoha pojišťoven. Tyto produkty se od sebe můžou lišit, stejně jako každá pojišťovna nabízí své pojištění v různých variantách. Jak by tedy mělo vypadat vhodné cestovní pojištění pokrývající covid-19?

V prvé řadě je potřeba si ujasnit, jak je z pohledu rizik spojených s covidem vnímána země, do které míříte. Pokud je totiž vaše cílová destinace označená ministerstvem zdravotnictví jako riziková a cestování se do ní nedoporučuje, může nastat situace, že sjednané cestovní pojištění nebude covid pokrývat. Pojišťovny nicméně často nabízí i takové varianty svých produktů, které platí i pro země spadající do rizikových kategorií.

Takovým příkladem je v případě pojišťovny AXA varianta Excelent. Jejím prostřednictvím si můžete připlatit jak nejvyšší nastavené limity krytí všech léčebných výloh kdekoliv na světě, tak krytí „covidových“ výloh v zemích, kde by na ně jinak neměl cestovatel nárok – tedy i v době, kdy se do nich nedoporučuje z pandemických důvodů cestovat.

Pokud se řádně a správně pojistíte, léčebné výlohy a pobyt v nemoci hradí přes cestovní pojištění pojišťovna a vy tak nemusíte mít ještě více starostí. Covid ale může působit i problémy jiného typu.

Co kryje cestovní pojištění v případě covidu-19? | foto: shutterstock.com

Covid nejen v nemocnici

Nezapomeňte se vždy zaopatřit i proti stornu zájezdu. Pojištění storna zájezdu se často podceňuje, což následně způsobuje velké problémy. Covid potom vytváří další potenciální situace, na které je třeba se pojistit. Ty se týkají především preventivních karantén a nařízených izolací.

Je proto důležité mít pojištěnou situaci, kdy je člověk na dovolené umístěný do karantény a nemůže odletět v původním termínu. V takovém případě je možné se připojistit tak, aby byly kryty jak náklady spojené s vlastní karanténou (ubytování, strava atd.), tak náklady související s návratem domů ve chvíli, kdy ho nelze realizovat pouhým posunutím data odletu apod. Vždy záleží na konkrétních pojistných podmínkách, ale obecně je v tomto případě sjednána spoluúčast pojistníka, většinou v rozsahu okolo 20 procent.

Také je ale třeba si uvědomit, že cestovní pojištění se nevztahuje na problémy, které jsou spojené se změnou opatření, podmínek pro vstup apod. v cílové zemi. V takových případech je třeba řešit situaci přímo s cestovní kanceláří nebo leteckou společností.

Naopak, dobré pojištění by mělo pokrývat situaci, kdy člověk na dovolenou vůbec neodcestuje kvůli onemocnění covid-19 nebo nařízené karanténě.

Speciální kategorií je krytí testů. Ty jsou pojišťovnou hrazené většinou jen v případě, kdy se jedná o test nařízený lékařem nebo jinou autoritou, nikoliv v případě testů preventivních nebo dlouhodobě vyžadovaných pro vstup do země nebo návrat do ČR.