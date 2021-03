Co musí umět dobrý překladatel? Měl by mít cit pro jazyk i odborné znalosti

Základem překladatelství je cit pro jazyk

Naučit se cizí jazyk je pro někoho jako operovat mozek. Tedy příliš náročné. Jsou však mezi námi jedinci, kteří hravě zvládají dva tři jazyky, ani brvou nemrknou. Správný překladatel by vedle umění hovořit a psát v cizím jazyce měl umět také výborně svůj mateřský jazyk. S ním totiž bude každý den při překládání pracovat. Samozřejmostí je tedy bohatá slovní zásoba, výborná gramatika i cit pro jazyk.

Lidská činnost obsahuje nepřeberné množství oborů. Na překladateli je, aby zvážil, kterému opravdu rozumí, a aby se pouštěl do překladů z oboru, na který mu stačí jeho rozhled a znalosti. Překlad textů vyžaduje mít docela slušnou znalost slovíček, často i těch odborných. A v neposlední řadě platí, že překladatele musí bavit několikahodinová práce za psacím stolem, kdy překládá větu za větou. Pro někoho, kdo je rád v pohybu, se taková činnost může zdát nudnou.

Důležité je plnit termíny

Při překládání často překladatele tlačí čas. Měl by tedy umět odhadnout, jak rychle překládá, aby svou práci odevzdával v požadovaném termínu. Pozdě splněný úkol není nejlepší vizitkou. Takový zákazník si pak případnou další spolupráci pravděpodobně rozmyslí. Pravdou je, že postupně se sbíráním zkušeností jde odhadnout, kolik hodin určitá zakázka na překlad zabere a podle toho se zařídit.

Umět si obhájit svoji cenu

Pro překladatele je také důležité se umět dobře ohodnotit, aby neprodělával. Znamená to většinou si obhájit svoji cenu. Ne vždy, co je levné, je také kvalitní. A toto je třeba zákazníkovi vysvětlit. Překladatelství vyžaduje čas na přípravu i určitou dobu pro samotný překlad. A zákazník by tedy měl vědět, že to, za co zaplatí, je opravdu kvalitní. Dejte si proto záležet na výběru překladatele. Nikdy nevíte, zda nebudete potřebovat překlad článků, webových stránek nebo třeba zahraničních slevových kódů. V tom případě budete určitě chtít co nejlepší překlady za rozumnou cenu.