Do Tater za dobrodružstvím. Jak se na to připravit?

Tatry jsou nádherné velehory, které skýtají mnoho možností, jak zde aktivně trávit volný čas. Je ale také třeba vědět, že jde o skutečné hory, nejen nějaké kopečky, a podle toho je třeba se vybavit. Do Tater navíc můžete vyrazit nejen za klasickou turistikou, ale třeba i za poznáváním tajů přírody nebo dobrodružstvím. Vždy si ale zajistěte vhodného průvodce a v žádném případě neporušujte dané předpisy.

Kde se ubytovat?

Možností je celá řada. Pokud plánujete trávit hodně času venku i přes noc, ujistěte se, že má hotel noční recepci nebo máte klíč k samostatnému vstupu do objektu. Rezervace Tatranská Lomnica ubytování nebo v přilehlých známých vesnicích bývá na sezónu velmi rychle plné. Zarezervujte si tedy své místo včas. Ujistěte se také, že má hotel nebo penzion vlastní parkování, protože jinak je v těchto lokalitách veřejné parkování vždy placené.

Co si nakoupit dopředu?

Vše samozřejmě závisí na tom, co přesně plánujete dělat. Populární jsou například různé noční přechody nebo výpravy za divokou přírodou. Pro tyto případy se hodí mít některé základní vybavení. Dobrou volbou může být koupě termovize, která vám umožní snadno vidět i za úplné tmy a třeba i snadněji vyhledávat zajímavá zvířata, která byste chtěli spatřit. Také se vyplatí si dopředu zajistit služby průvodce. Pamatujte, že jde o národní park, který je pečlivě chráněný a nemůžete se tam pohybovat, jak se vám zlíbí. Vyplatí se dopředu se informovat o možnostech, které se v dané lokalitě a ročním období nabízí, a podle toho se rozhodnout, co byste rádi dělali a jaké na to potřebujete vybavení.

Do přírody vždy s respektem a opatrností

Pohyb v náročném horském terénu, ještě třeba i v noci nebo za ztížených podmínek je opravdu brát s pokorou a respektem. To, že se zvládnete bez potíží pohybovat v noci po lese někde v Česku, skutečně neznamená, že jste připraveni na velehory. Proto nepodceňte vůbec nic. Samozřejmostí by měla být pohodlná treková obuv, nepromokavé oblečení a dostatek teplých vrstev. V noci se může i v létě hodně ochladit. Dále je třeba s sebou mít dostatek vody a jídla, které by vás zachránilo i v případě, že se třeba ztratíte a budete muset čekat na pomoc. Hodit se budou praktické batohy s potiskem, do kterých dáte vše potřebné, ale nebudou vás omezovat v pohybu. Měly by proto pevně sedět na zádech a být dostatečně upevněny přídavnými popruhy.

Myslete na regeneraci

Mnoho lidí to tzv. přepískne. Jedou do Tater třeba jen na pár dní, tak chtějí stihnout ideálně úplně všechno. Jenže pohyb v tak náročném terénu je pro naše tělo vyčerpávají a to pak potřebuje relax. Pokud mu jej nedopřejeme, hrozí vyšší riziko zranění nebo chyb z nepozornosti. Proto se vždy po náročné túře nezapomeňte vyspat a maximálně zrelaxovat. Dejte si klidně jen den volna s knížkou a dobrým jídlem, zrelaxujte v bazénu a nikam nespěchejte. Do Tater se můžete snadno vrátit, z Čech přeci nejsou tak daleko a není nutné stihnout hned napoprvé vše. Navíc počítejte i s tím, že počasí je v Tatrách velmi proměnlivé, takže se může stát, že vám třeba celý víkend proprší a vy neuvidíte zhola nic jen svůj hotelový pokoj. I to se stává a není to žádná tragédie. Užijte si i tak odpočinek a výlet si naplánujte na někdy jindy.

Respektujte přírodu

Pamatujte na to, že vstupujete do míst, která patří přírodě a zvířatům. S velkým respektem se proto chovejte kdekoliv a uvědomte si, že zde nejste pánem vy, ale právě příroda, kterou musíme chránit. V žádném případě neporušujte pravidla stanovená správou parku a dbejte také všech doporučení, která možná nejsou závazná, ale rozhodně mají důvod. Chráníte tak své zdraví, ale také pečujete o přírodu, kterou chceme zachovat i pro další generace.