Dokonalý dárek k promoci? Z těchto tipů si vyberete i vy

Závěr studia je pro každého velmi náročným obdobím. Předchází mu několik důležitých zkoušek, poté samotné vypracování bakalářské práce a samozřejmě státnice. To všechno zahrnuje skutečně velké množství práce, která se sama neudělá a měla by být náležitě odměněna.

Už během studia a psaní je možné studenta či studentku podporovat a odměňovat. Radost jim určit udělá dobré jídlo, rozptýlení ve formě pozvání na kávu, ale i zcela praktické dárky. Můžete jim například pořídit tonery HP, dostatek papíru, novou propisku nebo třeba lampičku, aby se jim i v noci dobře studovalo. Tím vším dáte najevo, že na něj myslíte a podporujete jej. A když pak konečně přijdou úspěšné státnice, sluší se to řádně oslavit. Čím uděláte oslavenci největší radost?

Ženy vždycky potěší šperk

Asi každá žena ráda dostává šperky. A nezáleží na tom, že jich má už hodně – každý další udělá stejně velkou radost. Pokud se tedy jedná o dívku, je dobrým nápadem ji obdarovat diamantovým šperkem. Nejde jen o jeho hodnotu a vzhled, ale také o to, že jde o jakousi hmotnou vzpomínku, kterou si může do budoucna připomínat svůj úspěch. Vhodnou volbou je jemný řetízek, náušnice nebo třeba náramek.

Výlet a odpočinek

Je jasné, že po státnících má člověk chuť hodit všechny knihy za hlavu a vyrazit si někam do přírody pořádně odpočinout. Skvělým nápadem tedy může být třeba víkendový pobyt na nějakém hezkém místě. Vhodnou volbou může být navštívit hotel Chopok v krásné oblasti Liptov na Slovensku, kde se dá odpočívat ve wellness, ale také si užít krásy přírody a trochu si dát do těla při výšlapech po okolí.

Hodinky

Podobně jako ženy potěší šperky, u mužů to mohou být kvalitní hodinky. Složení závěrečných zkoušek určitě vyžaduje řádné ocenění, a právě hodinky mohou být dobrou volbou nejen pro pány, ale třeba i pro praktičtěji založené ženy. Volit můžete mezi klasickými analogovými hodinkami, které jsou elegantní a nadčasové, nebo zvolit moderní digitální design, který ocení zejména sportovci. Netradičním dárkem mohou být i aktuálně velmi populární chytré hodinky, jež nabízí mnoho šikovných funkcí.

Projížďka v rychlém voze

Nejen pánům, ale koneckonců i adrenalinově laděným dámám může tenhle netradiční zážitek udělat velkou radost. Po měsících pilného studia konečně přichází čas na zábavu. Jízda ve sportovním voze je rozhodně něčím, na co se jen tak nezapomíná. Dopřejte úspěšnému studentovi adrenalinový zážitek, který mu pomůže se konečně uvolnit a nechat se zaplavit euforií.

Výbava do auta

Muži milují svá auta a rádi je různě vylepšují. Své první auto si pamatujte většina z nás, a právě okolo promoce je možná čas dopřát mu nějaké vylepšení. Pokud se tedy v této oblasti trochu orientujete, můžete oslavenci darovat něco, co mu jeho vůz zkrášlí nebo zefektivní jeho využití. Co by to mohlo být? Klidně nové stěrače, poukaz na mytí vozu nebo třeba koupit zimní clonu do masky či přispět na nové pneumatiky.

Něco do domácnosti

Vhodným dárkem pro muže i ženy může být něco, co jim zatím v domácnosti chybí a mohlo by jim to odpočinek zpříjemnit. Pokud jsou například milovníky dobré kávy, není nic snazšího než koupit nový kávovar. Na takovou větší investici se klidně můžete složit s přáteli nebo rodinou a potěšit tímto netradičním dárkem. Dobré kafíčko je určitě něco, co potřebuje nejen každý student, ale také všichni, kdo brzy vstoupí do pracovního procesu a budou si chtít po náročném dni oddechnout.

Nejdůležitější je vybírat dárek k promoci podle toho, jak obdarovaného znáte. Nejlépe tušíte, co by jej mohlo potěšit. Nejde o cenu, ale především o nápaditost a také vyjádření podpory a uznání při zvládnutí takhle důležitého životního kroku.