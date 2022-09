Hledání pronájmu jako noční můra? Nemusí to tak být

Je ještě vůbec možné najít slušný byt k pronájmu, aniž byste museli výrazně slevovat ze svých nároků a nezkrachovali přitom? Překvapivě ano. Jen je třeba hledat efektivně a neztrácet přitom trpělivost. Zjistěte, co je při pátrání po novém domovu klíčové a jak postupovat.

Promyslete si, jaký byt hledáte

Pokud nevíte, co přesně hledáte, nikdy to nemůžete najít. Nejprve si tedy promyslete, jak by mělo vypadat vaše ideální bydlení. O lokalitě, velikosti bytu a podnájemném budete mít pravděpodobně hned jasno, nicméně v potaz berte i další aspekty, které vám výběr značně zúží. Například:

● Hledáte vybavený byt, či nikoliv?

● Potřebujete parkovací místo/sklep?

● Potrpíte si na vanu, nebo vám postačí sprchový kout?

● Je pro vás důležitá prostorná kuchyň, nebo vůbec nevaříte?

Kde hledat? Realitku nevylučujte

To nejmenší, co můžete udělat, je rozhodit sítě u přátel a známých. Ti třeba ví o někom, kdo se bude brzy stěhovat z vámi poptávané lokality. Přidejte se také do facebookových skupin, například Bydlení Praha, kde se každý den objevuje celá řada nabídek. Abyste nemuseli prohledávat celý internet, vytipujte si několik portálů s největší nabídkou pronájmů na jednom místě.

Jedním z nich je i firma Ulovdomov.cz, která sdružuje byty od soukromých pronajímatelů i realitních kanceláří. Realitky doporučujeme nezatracovat a nenechat se odradit provizí – v konečném důsledku vás totiž mnohdy nabídky od RK vyjdou lépe než od soukromníků. Pak už stačí jen zadat vybranou lokalitu, kupříkladu pronájem bytu Praha, zvolit požadovaná kritéria a začít hledat.

Tip: Nechce se vám každý den trávit hodiny u počítače zkoumáním nabídek? Nastavte si tzv. hlídacího psa, který vám o vhodných bytech dá včas vědět.

Rychlejší vyhrává

Alfou a omegou úspěchu je rychlost. Dobré nabídky mizí prakticky okamžitě a je tedy potřeba reagovat rychle a dlouho se nerozmýšlet. Pokud se vám nějaký byt líbí a majitel v inzerátu uvádí své číslo, hned mu zavolejte a domluvte si prohlídku. V opačném případě inzerenty kontaktujte zprávou, sdělte důležité informace o sobě a připojte své telefonní číslo. Je rozhodně lepší reagovat na vícero nabídek a pak si moci vybrat, než napsat na jednu a doufat, že to vyjde.

Na podzim je nejvyšší poptávka

Podzim představuje pro pronajímatele žně. Vysokoškolákům začíná semestr a po bytech je tak největší poptávka. Jestliže se plánujete stěhovat na podzim, začněte s hledáním bytu už v květnu/červnu, ať máte z čeho vybírat.