Jak módně nosit pánské boty?

Existuje velký, úžasný svět pánských bot, ale vědí muži, jak je nosit? Někteří ano, ale jiní potřebují trochu pomoci. Jak je to tedy s pánskými botami a módou?

Jsou polobotky jen na svatbu?

První na řadě je nadčasové pánské polobotky. Jsou stálicí vašeho šatníku ať už je máte v hnědé, nebo černé barvě. Pravděpodobně pár vlastníte, ale možná si nejste jisti, co s nimi dělat. Často se využívají jen na svatby a jiné luxusní záležitosti, ale nemusí tomu tak být, pokud víte, co děláte.

Polobotky jsou od přírody docela multifunkční boty. Nespárujte je ale s oblíbenými tepláky a nebo šortkami. Je to stejné barbarství, jako lít si do drahého vína Colu. Držte se džínů a kalhot. Dbejte na to, abyste je nosili s dobře padnoucími kalhotami a pokud chcete vypadat vyšší a štíhlejší, neměly by vám kalhoty padat přes tkaničky.

Spárujte černé kalhoty s černými polobotkami, hnědé pánské polobotky s šedou nebo tmavě modrou a tak dále. A hned budete za lva salonů.

Mokasíny pro změnu, jsou fantastické letní boty. Nenoste je v zimě. Nosit mokasíny v zimě je jako nosit sněhule v srpnu. Za druhé, vyhoďte ponožky. Mokasíny nevypadají s ponožkami vůbec dobře. Pokud se obáváte potenciálního zápachu, pořiďte si vložky do bot. Také známé jako sockettes nebo neviditelné ponožky poskytnou dojem, že nemáte žádné ponožky, i když ano.

Mokasíny se hodí prakticky ke všemu kromě sportovního oblečení, společenského oblečení a obleků. Využije je jako kombinaci pro tričko a šortky, košili a džíny, polo a kalhoty. Pokud se chystáte nosit kalhoty s mokasínami, ohrňte je trochu, abyste mohli jasně ukázat, že nemáte ponožky a abyste získali uvolněný letní vzhled. Pokud je nosíte s ležérním oblečením, pak se ujistěte, že všechny dobře sedí.

The pánské plátěnky jsou geniální volbou. Plátěné boty zaujímají na trhu s obuví retro prostor a jsou skvělým způsobem, jak dodat vašemu outfitu ležérní, ale klasický nádech. Plátěné boty jsou všestranné.

Plátěnky by měly být vyhrazeny pro všechno vaše neformální oblečení. Neexistují žádné skutečné kusy oblečení, které by bylo třeba zvlášť zmiňovat. Šortky, džíny, košile, trička - s plátěnkami neuděláte chybu.

Plátěné boty se dodávají v mnoha různých barvách. Zvažte pořízení páru v jasných barvách a noste je k jinak monochromatickým outfitům. Například jasně červený pár plátěných krajek by vypadal skvěle s jinak decentním vzhledem černých džínů a bílého trička.

Jak kombinovat oblečení s botami?

Jaké boty nosit s džínami

Jakékoliv boty kromě lakovaných. Džíny jsou univerzální a hodí se k nim prakticky jakákoliv obuv, kterou si koupíte. Jen se ujistěte, že se barvy nekolidují. Pánské džíny slim fit, které jsou aktuálně v módě, si rozhodně zaslouží podpořit správnými botami, abyste byli in.

Jaké boty nosit k šortkám

Šortky jsou běžné oblečení. V kombinaci s košilí máte elegantní a ležérní vzhled. Pokud se chystáte na ležérní nošení, s plátěnými botami, teniskami nebo sandály neprohloupíte. Pokud chcete být trochu více modní, vezměte si mokasíny.

Jaké pánské boty nosit k obleku

Pokud budete nosit oblek, budete chtít, aby byl formální. Vzpomeňte si na pánské polobotky, mokasíny, nebo lakované společenské boty. I když je obecně přijatelné nosit tenisky k obleku, nedoporučujeme to. Nošení tenisek k obleku ubírá na jeho formálnosti. Obleky mají v sobě určitou auru, důležitost a třídu, a nošení tenisek k obleku to ubírá.

Pokud máte na sobě modrý oblek, pořiďte si pěkné hnědé kožené polobotky. Dobře doplňují oblek a jsou stejně výrazné jako váš výběr obleku. Hnědé kožené boty také fungují, pokud máte na sobě hnědý oblek, ale zkuste do bot použít trochu jiný odstín hnědé. Šedý oblek je otevřený více barevným variantám