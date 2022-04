Jak najít autoservis, kde auto skutečně opraví odborně a za rozumné peníze?

Ať už si koupíte jakkoliv nové a neojeté auto, stejně budete dříve nebo později potřebovat služby autoservisu. Na každém vozu se časem něco pokazí, porouchá, a pokud nejste zrovna vyučený automechanik, pravděpodobně budete potřebovat pomoc odborníka. Může se jednat klidně i drobnou opravu, pravidelný servis nebo budete potřebovat sehnat místo, kde prodávají autodíly – mít po ruce dobrého mechanika nebo autoservis se rozhodně vyplatí. Jak jej najít?

Více druhů, který je nejlepší?

Především je třeba vědět, že v Česku můžeme najít hned několik druhů autoservisů.

Autorizovaný autoservis funguje podle přesně stanovených postupů a pravidel a na místě je vždy přítomen odborný personál. Jenže je třeba se připravit na to, že cena práce zde bývá o poznání vyšší a stejně tak to bude s náhradními díly. Vyplatí se jim tedy svěřit především náročnější opravy, které vyžadují skutečně dobrou znalost konkrétního typu vozu. Pokud jde ale o výměnu nějaké drobné součástky nebo třeba hledáte místo, kde opravují imobilizéry, není nutné platit autorizovanému servisu. Nezávislé autoservisy obvykle obtížněji dohledáte, ale můžete se spolehnout na dobré reference. Pokud se o nějaké místě už doslechnete, pak vězte, že zde asi pracují dobře a klienti je rádi doporučí dál.

Konkrétní problém? Zajděte do specializovaného servisu

Pokud máte zcela konkrétní problém nebo poruchu, bude úplně nejlepším řešením obrátit se na specializované servisy, které řeší přímo váš problém. Obvykle se jedná o místa, kde se například zabývají servisem klimatizací nebo opravami motoru či převodovky. Také existují specializovaná pracoviště, kde realizují ekologické čištění DPF. Ve specializovaných servisech vždy můžete očekávat vyšší úroveň služeb, protože zde jsou konkrétně zaměření pracovníci, kteří se věnují jednomu typu problému, ale skutečně do hloubky.

Jak zjistím, zda je cena adekvátní?

To může být trochu oříšek. Jak již bylo řečeno, nejvyšší ceny jsou u autorizovaných servisů. Máte zde ale jistotu, že vás jen tak lehce „nenatáhnou“. Cena práce se řídí podle normovaných hodin, které jsou na účtu jasně vypsané, takže kontrola je snazší. Jiné servisy si cenu mohou stanovovat dost volně a vy prostě musíte doufat, že vás automechanik „nenatáhne“. Někdy se pak na účtu objeví podivné položky ve stylu „utáhnutí šroubů“ nebo se vám už při objednávce nabízí těsnění na míru, abyste si museli připlatit. Bohužel v takovém případě je možné se spoléhat opět jen na reference a pokud nebudete spokojeni, tak prostě znovu nepřijít.

Na internetu můžete najít i různé srovnávače cen, abyste zjistili, zda se za účtované úkony jinde platí alespoň obdobně. Pokud se ceny výrazně liší, opět je řešením servis znovu nevyužít, ale můžete účet také reklamovat a vyžádat si konkrétní vyčíslení prací i použitých dílů apod.

Proběhlo všechno tak, jak má?

I zde je to především otázka důvěry vůči konkrétnímu autoservisu. S nekvalitními opravami se bohužel lze setkat ve všem typech autoservisů a někdy je velmi obtížné dokazovat, že k něčemu takovému došlo. Nesprávná oprava se totiž nemusí projevit hned, ale třeba až po čase a pak je servis prakticky bez odpovědnosti. Poměrně běžné bývá jen dočasné řešení problému, kdy se závada dřív nebo později objeví znovu a vy budete muset služby servisu využít opakovaně. Nedostatečná oprava ale rozhodně není dobrou vizitkou, a pokud autoservis nějak řeší reklamní služby a není mu jedno, co si o něm zákazníci říkají, měl by se tohoto vyvarovat, jinak riskuje zkažení pověsti. Pokud je to možné, buďte u oprav třeba osobně přítomni, ptejte se a zajímejte se, aby bylo zjevné, že se jen tak ošidit nenecháte.