Jak poznat fake Conversky?

Converse boty jsou legendární a oblíbené plátěnky, které nosí celý svět. O tom nelze pochybovat. A když se stane něco oblíbeným, velmi rychle se objeví firmy, které se snaží danou věc okopírovat, popřípadě vyrábí lacinější fake věci. Bohužel, tento “trend” zasáhl i módní průmysl a ty se můžeš jednoduše stát obětí podvodu a tvoje vysněné Conversky vlastně taky. Jo, zní to dost vážně, ale ono to je vážné. Rozeberme si to hezky bod po bodu, ať už nikdy nekoupíš fake tenisky.

Fake na první pohled

Tenisky, u kterých je jasné, že jsou fakové hned na první dobrou, poznáš snadno. Velmi často mají deformované logo, špatnou velikost písma, velmi špatné zpracování - např. křivé švy nebo lepidlo všude možně, nebo zvláštně páchnou. Pokud i krabice vypadá tak, že už v ní někdo převezl více než jednu zásilku, popřípadě chybí; jedná se o indikátor, kdy by se ti v hlavě měly rozsvítit všechny červené kontrolky. Každá krabice by měla mít na sobě štítek, na kterém je místo výroby, SKU kód, čárový kód, název tenisky a údaje o velikosti.

fake converse boty | foto: Archiv

SKU kód - řekne ti i to, co nevíš

Opravdu. SKU kód neboli “stock keeping unit” má každá teniska. Ukrývá v sobě informace o modelu nebo třeba o barevném provedení tenisky. Pokud pochybuješ o pravosti svých tenisek, vem si tenisky do svoje Conversky, podívej se na číslo na cedulce na jazyku a najdi si kód, který obsahuje čísla, popřípadě písmenka a vyhledej ho na internetu. Nic to nenašlo? Tak to je špatná zpráva, pravděpodobně nedržíš v ruce 100% originální tenisky.

SKU kod na tenisce | foto: Archiv

Co dalšího ti může napovědět?

Další nápověda je cena. Jestli jsou tenisky až příliš levné oproti modelům, které prodávají ostatní obchodníci, jedná se o fake Conversky. Chápeme, že cenové nabídky, které na tebe vyskakují na internetu, můžou být velmi lákavé, ale za jakou cenu. Potom ti také může napovědět to, jestli se tenisky dají reklamovat, kradené produktové fotky na e-shopu nebo chybějící informace o výrobku.

Poznat nepravé tenisky je věda, proto ti doporučujeme přečíst si celý článek na blogu Footshopu, který celé bádání po fake teniskách popisuje do detailu.