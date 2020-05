Jak současná krize ovlivnila úvěrový trh: vyplatí se nyní sjednávat půjčku?

Banky strádají hlavně na hypotékách

Podobný efekt měl nouzový stav také na realitní a bankovní trh. Už v březnu ohlásila Česká bankovní asociace v porovnání s předchozími měsíci i minulými lety obrovský propad na trhu s hypotékami. Počet sjednaných hypotečních úvěrů od vyhlášení krizového stavu poklesl v průměru o 22 % a z hlediska jejich celkové výše dokonce o 26 %, a to i navzdory tomu, že první dva březnové týdny vypadaly velice slibně.

Klesající zájem o zařizování vlastního bydlení a tím pádem i hypotéky donutil ČNB i jednotlivé banky ke zmírnění pravidel jak pro sjednávání těch nových, tak i splácení těch současných. Spoustě Čechů, kterým v tomto období vypadly nebo se snížily příjmy, bylo umožněno odložení splátek na tři až šest měsíců bez jakýchkoliv poplatků či sankcí. Současně se také zvýšily limity LTV, a to z 80 na 90 procent.

Ne každá banka však zažívá v tomto období potíže. Zatímco u jiných společností průměrná výše hypotéky spadla na 2,5 milionu korun, Raiffeisen stavební spořitelna žádný větší pokles nepozoruje. Během dubna si u ní klienti na bydlení naopak celkem vypůjčili půl miliardy korun, čímž dokonce překonala své lednové výsledky. Ani společnost mBank nyní nestrádá - u úvěrů s pětiletou fixací do 80 procent LTV snížila úrokovou sazbu a nyní o tyto produkty zaznamenává velký zájem.

Sjednávání finančních produktů se přesunulo online

Jak jistě víte, obavy z nakažení si žádaly také bezpečnostní opatření týkající se osobních setkání. Kdo se o správě financí a využívání produktů, jako jsou nejrůznější spoření, pojištění nebo půjčky, běžně radil s finančním poradcem, musel se přesunout na internet. I zde řada poradců samozřejmě organizovala schůzky prostřednictvím videohovorů a online sjednávání produktů se dokonce otevřela i spousta bankovních i nebankovních institucí.

Spousta z nich totiž ještě před krizí sice umožňovala prohlížení a sjednávání závazků online, nicméně lidé kvůli podpisu smlouvy stejně nakonec museli přijít na některou z poboček. Nelze tedy popřít, že koronavirová krize ekonomiku pozastavila, na druhou stranu se však ve finančním segmentu posunula spousta věcí dost kupředu. Lidem nové možnosti navíc vyhovují, protože mohou čas, který by jinak strávili v bance, věnovat smysluplnějším věcem, jako jsou koníčky nebo rodinné aktivity.

Shovívavost nemusí trvat věčně

K odboji za pomoc klientům se přidala i řada nebankovních společností, u kterých si dlužníci mohou sjednat zrušení úroků z prodlení i všech účelně vynaložených nákladů na vymáhání dluhu. Většina z nich navíc, podobně jako v bankách, zvolnila podmínky odložení splátek pro ty, kteří se kvůli krizovým opatřením dostali do problémů se splácením. I když jsou nyní finanční instituce více než shovívavé, nemůžeme toho využívat věčně.

Opatření už se pomalu rozvolňují a kdo se v dnešní době rozhodne pro sjednání půjčky či jiného finančního produktu, neměl by tedy spoléhat pouze na nové metody a pravidla, ale také na vše, co platilo ještě před začátkem současné krize. Pokud jde o půjčky jako takové, člověk musí být schopen přemýšlet dopředu, a to alespoň v rámci doby splatnosti daného závazku. Přestože existuje možnost odložení splátek, stále by se mělo jednat pouze o krajní řešení.

Kromě plánování vlastního rozpočtu je třeba vzít v potaz také to, že je konkurence na úvěrovém trhu dost vysoká, a proto by se nikdo neměl vrhnout na první nabídku, kterou se mu podaří najít.