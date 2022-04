Přítomnost elektrického rozvaděče v každé domácnosti je nezbytná. Právě díky němu si totiž můžeme kontrolovat svou spotřebu elektrické energie a mít tak lepší přehled o tom, jak moc udržitelně žijeme. Na to, kde má být elektrický rozvaděč umístěn a jak má vypadat, existují předpisy. Jak poznat, že vám rozvaděč již neslouží a že nastal čas na koupi nového?

Kdy je nutné zvážit výměnu starého elektrického rozvaděče a jaké škody může způsobit | foto: shutterstock.com

Elektrický rozvaděč a z čeho se skládá

Elektrický rozvaděč vypadá jako skříň, do které je vedeno množství kabelů a je v ní umístěno také několik přístrojů, které měří odběr elektrické energie. Kromě těch se v rozvaděči nachází také hlavní jističe. Jak jsme již zmínili v úvodu, umístění rozvaděče musí podléhat určitým předpisům. Stejně tak jakákoliv manipulace s jeho obsahem přísluší pouze profesionálovi.

Pravidelné výpadky proudu? Příčina může být ve vašem rozvaděči

Pokud ovšem zanedbáváte pravidelnou kontrolu rozvaděče, můžete na to doplatit. Jak? Příkladem poruchy může být časté vypadávání jističe. To je nejčastěji způsobeno stále se zvyšujícím zatěžováním rozvaděče. Následkem toho jističe vypadnou. Pokud k přerušovaným dodávkám proudu dochází pravidelně, některé přístroje na to mohou doplatit. Popřípadě můžete ztratit svou neuloženou práci na stolním počítači a podobně. Časté výpadky proudu způsobené přílišným zatěžováním rozvaděče je nutné řešit co nejdříve.

Může jít o zdraví při nahazování jističe?

K pohodlnějšímu bydlení napomáhá pravidelná kontrola rozvaděče také proto, že neriskujete své zdraví. Přestože byste neměli s obsahem rozvodné skříně nijak manipulovat, někdy je nutné nahodit zpět jistič. Důsledkem zanedbaných kontrol může být poškozena některá ze součástek rozvaděče. V takovém případě může i při pouhém nahození jističe dojít k ohrožení zdraví.

Kdy je časté praskání žárovek problém

To, že s vaším rozvaděčem není vše v pořádku poznáte také podle toho, že vám neustále praskají žárovky. Každá žárovka má samozřejmě svou životnost, takže to, že vám po delší době přestane žárovka sloužit a jednoduše praskne, je zcela běžné. Na pozoru byste se ovšem měli mít, jakmile se to začne stávat pravidelně.

Dodržujte pokyny, ušetříte za nové žárovky do svítidel

Všechna svítidla vyžadují určité typy žárovek. V prvé řadě tedy do všech svítidel ve své domácnosti nakupujte pouze takové žárovky, které jsou do nich doporučovány výrobci. Neřídíte-li se těmito pokyny od výrobců, může ve svítidlech docházet k přepětí, které se projeví právě častým praskáním žárovek. Dochází-li k němu ale i přesto, že kupujete předepsané žárovky, je načase přivolat si na pomoc elektrikáře. Ten přeměří, zda u vás nedochází k přepětí a případně také zkontroluje veškeré zásuvky i vypínače. Na vině může být kromě chyby v rozvaděči také nedotažený šroub ve vypínači a podobně.

Snadný test kontroly rozvaděče

Nemáte pocit, že vám doma často praskají žárovky a k výpadkům proudu u vás také nedochází? To ještě nemusí znamenat, že vše funguje tak, jak má. Pokud podceňujete pravidelné kontroly od elektrikáře a spoléháte na to, že rozvaděč a veškeré zásuvky a vypínače mají dlouhou životnost, děláte zásadní chybu. Pravidelnými kontrolami totiž můžete předejít vážným závadám a vyřešit je již v zárodku. Zapište si proto do diáře datum poslední kontroly elektrikáře a již si začněte plánovat, kdy proběhne další.

Elektřina a závady na rozvaděči mohou vést k poškození elektrických přístrojů a mohou způsobit i škody na zdraví. Snížit riziko jejich vzniku se přitom dá velmi snadno: častými kontrolami od profesionálního elektrikáře. Nepodceňujte je.