MALL Pay a jejich skipovací karta: až 50 000 na 50 dní zdarma, věrnostní body k tomu

Povězme si o nové službě s názvem skipování

V MALL Pay zavedli název skipování pro službu, díky níž můžete skipnout (neboli přeskočit) starosti spojené s nákupy online a na dluh. Služba nabídne až 50 000 Kč na 50 dní, pokud se zaregistrujete a založíte si MALL Pay účet.

Zvolit můžete variantu bez poplatku, se kterou se dá platit jen v e-shopech, nebo variantu s měsíčním paušálem, jejíž součástí je i „skipovací“ karta. S tou zaplatíte u kteréhokoliv obchodníka, v bankomatech ČSOB si z ní vyberete hotovost zcela zdarma. K mání bude i řemeslník, když ho budete potřebovat.

Čím se skipování liší od plateb kreditní kartou?

Doposud od kreditní karty žádná velká odlišnost. V čem tedy tkví skipování? Během placení nákupu jde zejména o přeskakování následujících starostí:

opisování čísla karty při platbě online – platíte po přihlášení do MALL PAy účtu, kde je karta a její číslo pevnou součástí. Systém její číslo prostě vloží sám,

hlídání termínů splatnosti za jednotlivé nákupy - 50 dní na splacení nákupu se vždy počítá od prvního v měsíci, takže termín splatnosti je vždycky 20. v následujícím měsíci. Žádné další termíny splátek se nekonají,

váhání, zda vám tohle číslo sedne – s placenou variantou MALL Pay jednak máte dopravu zdarma, jednak neplatíte předem za nic, co jste si doma neosahali a nevyzkoušeli. Zaplatíte, až se rozhodnete, že si zboží ponecháte,

čekání na vrácení peněz z vrácených nákupů – někdy se s nákupem netrefíte, zboží vracíte ve čtrnáctidenní lhůtě od obdržení. Jenže někdy dlouho trvá, než se obchodník „rozkýve“ a vaše peníze pošle zpátky na účet, což vás může brzdit v nákupu toho, co teď opravdu potřebujete. U skipování tahle starost odpadá, peníze z vráceného zboží se vám na účet přičtou ihned,

čekání na to, až vám přijde výplata – a mezitím propásnutí cenové akce nebo supernovinky, kterou jste chtěli, ale hodně rychle byla vyprodaná. S MALL Pay ji můžete koupit hned, zaplatit až po výplatě.

Tip: Podívejte se, jak si mezi Čechy vedou kreditní karty.

Jaký je postup pro založení MALL Pay účtu, abyste mohli začít skipovat?

Jeho založení je v případě registrované (a výhodnější) verze spojeno s vaším bankovním účtem, přes který se do MALL Pay účtu zapíšete. Konkrétně jde o bankovní vizitku, předchůdce Bank ID (to se spustí až v roce 2021). Takže se identifikujete při tvorbě MALL PAy účtu přihlášením do svého internetového bankovnictví, MALL Pay tím zároveň získá souhlas prověřit vaše příjmy.

Je tu ale i varianta pro ty, kdo se z jakéhokoliv důvodu registrovat nechtějí. Účet bez ověření nese název „Na zkoušku“. Uživatelům však musí stačit 5 000 Kč na max. 14 dní, nicméně i oni získají věrnostní body za každý nákup. Žádné prověřování se tu opravdu konat nebude, v podstatě můžeme říci, že jde o obdobu půjčky bez registru. Jenže co je půjčka bez registru? Více se dozvíte zde.

Účet s ověřením příjmů má 3 varianty

Jak jsme zmínili, pokud se nechcete nechat prověřovat z pohledu příjmů, musíte si vystačit s účtem „Na zkoušku“. Jestliže vám ale prověřování nevadí, máte na výběr mezi účty „Start“, „Plus“ nebo „Komplet“, které fungují i v mobilních aplikacích. Čím se od sebe účty liší?

účet Start - je zcela zdarma, nabídne až 50 000 na až 50 dní, sbíráte věrnostní body za každý nákup, ale platit s ním můžete jen online v e-shopech. Také je tu možnost zaplatit část útray a zbytek za měsíc

účet Plus – zde už je poplatek 39 Kč měsíčně a navíc získáte fyzickou platební skipovací kartu, se kterou je možné zaplatit úplně všude. Další výhodou je řemeslník do domu zdarma coby součást programu ochrany domácností

účet Komplet – o něco vyšší poplatek, konkrétně 89 Kč měsíčně. Za navýšení poplatku ale získáte dopravu ze všech partnerských prodejen na výdejny zdarma, k tomu 3x časopis dTest a přístup do online databáze s výsledky testů, též prioritní odbavení na zákaznické lince.

Je na českém trhu něco podobného?

Český trh nabídne podobnou službu od společnosti Twisto, která je podle slov Adama Kolesy, šéfa MALL Pay, zároveň i významnou konkurencí. Také Twisto nabídne platební kartu, bezúročné období má nastaveno na 45 dní, ale splácení dokáže prodloužit až na celý rok. Velký rozdíl je i v maximální útratě, s Twisto se totiž nakupuje dohromady za 15 000 Kč za rok.

Jakmile se opozdíte se splácením, naúčtuje si MALL Pay za každých 5 dní zpoždění poplatek 100 Kč. Twisto po uplynutí lhůty splatnosti účtuje za prvních pět dnů pokutu 150 Kč, ale ta se vždy po pěti dnech o stovku navyšuje. Také Twisto nabízí zdarma variantu nebo i verzi placenou, kde může být zajímavou nabídkou například rozdělení útraty s kamarády – tzv. Twisto Split.