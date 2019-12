Máte doma sportovce? Poradíme s dárky!

Aktivní pohyb v pohodlí domova

Když nemůže člověk do fitka, musí fitko k němu! I tak by se to dalo s malou nadsázkou říct. Nadšenému sportovci, který má výrazný časový deficit nic neudělá takovou radost, jako nejlepší běžecký pás. Na vás je vybrat ten správný a srovnat si veškeré parametry tak, aby obdarovanému vyhovoval. K výběru je několik desítek běžeckých pásů v cenových relacích od pěti až do téměř devadesáti tisíc korun.

Záleží jen na vás, kolik jste ochotní investovat. U běžecký pásů platí, že čím dražší, tím propracovanější. Pokud hledáte zlatou střední cestu, připravte si sumu kolem dvaceti tisíc, v té se potkávají stroje s nejlepším poměrem cena/výkon. Abyste našli opravdu to pravé, stroj je dobré vyzkoušet. Pokud ho ovšem opravdu plánujete dát jako dárek, pečlivě si pročtěte recenze a zkušenosti uživatelů.

Koloběžka jako hit

Koloběžka už není výsadou malých dětí. Drandit můžou vesele i rodiče. Tento skvělý, skladný a nenáročný dopravní prostředek, kterým se lze dostat prakticky kamkoliv, zažívá obrovský boom. Navíc pořizovací investice není nijak vysoká. Samozřejmě, i u koloběžek najdeme v nabídce kousky, které se přibližují deseti tisícům, ovšem kvalitu za rozumnou cenu pořídíte i za mnohem méně.

Pokud se rozhodnete potěšit někoho právě koloběžkou, berte v potaz zejména terén, ve kterém se bude pohybovat. Nejlepší koloběžka by měla být dobře ovladatelná, ne příliš těžká, ovšem s patřičnou nosností a pozornost věnujte také brzdám.

Vybírejte pečlivě

Protože oba z našich typů na dárky spadá do kategorie finančně náročnějších dárků, s výběrem se dobře rozmyslete. Pokud nemáte možnost vyzkoušet osobně, hledejte a studujte zkušenosti ostatních, díky kterým objevíte i drobné nuance, které můžou váš výběr zásadně ovlivnit.

Tak už víte, čím své drahé potěšíte?