Máte pořád starý kotel? Od letošního září riskujete pokutu

Topení v neekologickém kotli na tuhá paliva nejen, že znečišťuje vzduch, ale od září 2022 si navíc jejich majitelé koledují o pokutu až 50 000 Kč. Pokud patříte mezi ty, kteří výměnu stále ještě odkládají, potom pozor: Už není na co čekat. Přečtěte si, co přesně přinesou letošní legislativní změny, i kde případně sehnat peníze na nový kotel.

A další nový milník přijde 1. září 2022. Od tohoto data bude zakázáno topit ve všech kotlích na pevná paliva vyrobených před rokem 2000. Stejně tak se v českých domácnostech nebudou smět používat ani novější kotle na dřevo, uhlí nebo pelety, pokud nemají certifikovaný štítek alespoň s 3. emisní třídou.

Za topení v nevyhovujícím kotli hrozí pokuta až 50 000 Kč, kterou navíc můžete dostat i opakovaně, pokud kotel nevyměníte ani dodatečně. Když uvážíte, že za takovou částku si pořídíte klidně i nový ekologicky šetrný kotel, porušování zákona se rozhodně nevyplatí.

Výměnu kotle neodkládejte

Podle odhadů se v Česku na začátku roku 2022 nachází ještě zhruba čtvrt milionu nevyhovujících kotlů. To je hodně – zvlášť, když topenáři mnohde už teď nestíhají a výrobcům kotlů komplikuje život nedostatek součástek. Tím neříkáme, že teď už je pozdě. Další odkládání už ale chce opravdu silné nervy.

Nejste jistí, jestli se povinná výměna týká i vás? Zkontrolujte si výrobní štítek na svém kotli, případně revizní zprávu, a hledejte označení emisní třídy. Třída 3 a vyšší je v pořádku, ve všech ostatních případech není na co čekat. A pokud vám revizní zpráva chybí úplně, objednejte si co nejdříve návštěvu revizního technika.

Pokud se rozhodnete vyměnit kotel na tuhá paliva například za tepelné čerpadlo, můžete využít nejen dotaci, ale i výhodnou půjčku. | foto: H1.cz

Financovat nový kotel vám pomůže státní dotace

Dobrou zprávou je, že stát vám na výdaje související s výměnou nevyhovujícího tepelného zdroje přispěje. Jednou z možností jsou tzv. kotlíkové dotace. Pro domácnosti s nižšími příjmy je v rámci nich připravená podpora z evropských fondů, kde výše příspěvku činí 95 % všech způsobilých výdajů. Ta je však určená pro poměrně úzký okruh domácností.

Program, na který dosáhne mnohem víc lidí, je Nová zelená úsporám. V něm pro vás má Státní fond životního prostředí nachystaný až 50% příspěvek, a to nejen na nevyhovující kotle. Funguje to následovně: Požádáte o dotaci, nový kotel a jeho instalaci si zaplatíte ze svého a peníze pak dostanete zpětně. Samozřejmě za předpokladu, že splňujete všechny podmínky pro udělení dotace.

Všechny podrobnosti najdete na stránkách dotačního programu Nová zelená úsporám, který se ale nezaměřuje pouze na vytápění. Vyřešit díky němu můžete třeba i zateplení domu nebo využití dešťové vody, a získáte tak ještě další finanční bonus navíc.

Pokud z topení pevnými palivy přecházíte na plyn, biomasu, tepelné čerpadlo nebo veřejnou soustavu zásobování teplem, můžete si vzít speciální EKO půjčku od Hello bank! se zvýhodněným úrokem 3,5 % p.a., který banka garantuje všem zájemcům. Dotaci, která vám přijde zpětně, pak využijete třeba jako mimořádnou splátku. Když se pro Hello EKO půjčku rozhodnete, bankéři Hello bank! vás navíc zdarma provedou procesem získávání dotace a ulehčí vám tak cestu ke státní podpoře.

Bez problémů si od Hello bank! půjčíte i na další ekologická projekty, na které lze využít dotační program Nová zelená úsporám. Výhodněji tak můžete zainvestovat třeba do zateplení, výměny oken nebo fotovoltaiky. Tedy do opatření, která vám výrazně pomůžou snížit pravidelné měsíční výdaje na domácnost.