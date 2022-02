V sezóně jaro a léto 2022 návrháři navrhují, jak vypadat stylově a cítit se pohodlně. Módní domy nabízí osvědčenou kombinaci tmavě modré s bílou, černou a odstíny béžové. Elegantní kalhoty se zářivou mikinou, čepicí s kšiltem a mokasíny jsou moderní kombinací, která dodá styl do ulic města. Sledujte s námi, jaké pánské kalhoty budou módní letos na jaře.

V rytmu rocku

Příznivci pyžamového vzhledu mohou vyzkoušet komplet košile a kalhot z lehce lesklého materiálu, doplněný bílým tričkem, elegantními botami a slunečními brýlemi. Dalším oblíbeným modelem může být nesmrtelný bomber a k němu pánské šortky a úpletové tričko nebo polo triko. Mohlo by se zdát, že pastely jsou vyhrazeny pouze pro kolekce věnované ženám, ale nic nemůže být dále od pravdy. Nejnovější trendy v pánské módě dokazují, že se dokonale hodí k obleku, chino kalhotám nebo polo tričku. Bez ohledu na to, v jakém prvku pánského šatníku se objeví, budou vypadat velmi osobitě, zvláště pokud se zaměříte na zajímavé kontrasty. Takže například volné oblekové kalhoty v duetu s tenkým lehkým svetrem budou perfektní. Tento styling se skvěle hodí na jarní dny, jak do práce, tak na setkání s přáteli.

Móda pro muže – průvodce nejtrendovějšími pánskými kalhotami letošního jara | foto: shutterstock.com

V letošní sezóně máme co do činění s velkým návratem rockového podnebí, které na jaře a v létě přinese šmrnc do každého pánského šatníku. Inspirace stylizacemi nejslavnějších představitelů rockové scény jsou patrné v kolekcích mnoha předních návrhářů, kteří udávají nejžhavější trendy vysoké módy. V nadcházejících měsících se nebojte porušit obvyklé vzorce a nechte se unést dravým podnebím. Zaměřte se na upnuté obleky v duetu s rozepnutými košilemi a širokými límečky. Výrazně se budou prosazovat i netradiční barevné kombinace a materiály s unikátní texturou, které nelze opomenout.

V hlavní roli džíny

Denim je jednou z těch látek, které nikdy nevyjdou z módy. Přestože prožívá svá lepší i horší období, světoznámí návrháři se k ní každých pár let vracejí a vytvářejí ji jako leitmotiv dámských i pánských kolekcí. Džínové látky v sezóně jaro-léto 2022 hrají jednu z klíčových rolí a staly se inspirací pro mnoho milovníků klasických i ležérních kombinací. Každý módní muž připravující svůj šatník na nadcházející měsíce by se měl zaměřit na takové prvky, jako je například pánská džínová bunda. Jedná se o jakousi klasiku žánru, kterou prosazovaly hvězdy amerického kina z 50. a 60. let, nelze opomenout ani klasické džíny https://answear.cz/k/on/obleceni/dziny, které lze kombinovat jak s oversize mikinou, tak se sportovní bundou. Pokud jde o barevné varianty, na jaře a v létě se vyplatí dát šanci světlým odstínům denimu, které dodají pánským stylizacím méně formální charakter.

Sportovní elegance

Sportovní elegance je na světových molech stále přítomná, ovšem s různou intenzitou. V této sezóně vytváří vážnou konkurenci pro další trendy a některé z nich nechává daleko za sebou. Je věnována mužům, kteří se rádi cítí pohodlně a zároveň vypadají bezvadně a stylově. Nebojte se odvážných kombinací, jako jsou například kšiltovky s mokasíny, elegantní kalhoty v duetu se zářivou mikinou. Tento styl je ideální pro městské ulice. Nechybí mu styl, ale ani volný střih, ve kterém se každý cítí pohodlně. Inspirujte se na answear.cz.