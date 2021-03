Na co si dát pozor, když chcete vyzkoušet online automaty

Hrajte jen v licencovaných online casinech

Před výběrem samotného výherního automatu je tu ještě jeden velice důležitý bod. Hrajte jen v takových casinech, které na základě zákonu o hazardních hrách získaly českou licenci. Jen tak budete mít jistotu, že jsou hry férově nastavené a že se nemusíte bát o vaše případné výhry.

Abyste si mohli zahrát, tak ale samozřejmě není potřeba procházet složité zákony. Licenci v České republice vlastní šest online provozovatelů, které si rychle zapamatujete. Navíc můžete hrát klidně ve všech najednou. O to větší výběr automatů na vás čeká.

Získejte výhodu do hry díky bonusům zdarma za registraci

Vyzkoušení více online casin nemá výhodu jen v širší nabídce her. Rázem získáte i možnost vyzvednout si více bonusů bez vkladu. Díky nim dostanete zadarmo peníze do hry, které se hodí právě do začátku, když si chcete hru nejprve osahat.

Stačí si jen u daného online provozovatele založit účet. To je otázka několika málo minut a vše vyřídíte z pohodlí vašeho domova. K ničemu vás to navíc nezavazuje. Když bonusové peníze prohrajete nebo vás nabízené hry zkrátka nezaujmou, tak vám nic nebrání v tom online casino kdykoli opustit.

Najděte si automaty s tou nejvyšší výherností

Konečně se dostáváme ke hře jako takové. Automaty vás můžou upoutat svým zpracováním a vzhledem, ostatně spoustu z nich je inspirováno třeba slavnými hollywoodskými filmy. V případě, že ale chcete jít po co nejvyšší šanci na výhru, tak byste si měli vybrat automaty s tou nejvyšší návratností. Ta bývá také označována zkratkou RTP (Return To Player) a je udávána v procentech. Ty nejlepší online automaty přitom dosahují až 98% výhernosti.

Jde o dlouhodobý údaj, pro jehož maximální přesnost by bylo potřeba odehrát obrovské množství her. To v praxi samozřejmě nejde, ale i tak je RTP skvělým vodítkem při výběru automatu. Tuto hodnotu vždy najdete na webu v herním plánu daného casina. Samozřejmě se nemusíte ohlížet jen na pravděpodobnost, hraní by vás mělo především bavit. Vyberte si tedy takový automat, který vás chytne a bude pro vás tím pravým nenáročným relaxem.



18+ | Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.