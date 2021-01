Nákupy z Číny: Skončí levné nakupování kvůli DPH?

Důvody nákupu levného zboží z Číny jsou nasnadě

Proč vlastně lidé takovéto věci nakupují? Jak říká známá věta, každé zboží má svého kupce. Nejinak je tomu i v případě nákupů z daleké Číny. Zprávy ze světa ze světa hovoří jasně o tom, že obliba levných tretek stoupá. Pojďme tedy podrobněji na ony důvody.

Minimální ceny

Hlavním důvodem nákupu věcí z daleké Číny je bezesporu minimální cena. Sehnat se dají za peníze, které bychom museli za obdobné věci u nás vydat v několikanásobném provedení. S minimálními cenami je pochopitelně také spojená absence platby za dopravu. Pokud nějaká je, o žádné horentní sumy se v žádném případě nejedná. Tím pádem dostane zákazník levné zboží, které se mu bude hodit. Co víc si přát, že? Levné jsou třeba takové knihy. Jasně, Acta Non Verba to nebude, ale mnohým to nevadí.

Originální zboží

Ať už nakupujete v Asii cokoli, můžete si být jistí, že druhý člověk to jen tak mít nebude. Tím pádem se stáváte s danou věcí jakýmsi originálem. Mladí lidé si na tomto statusu hodně potrpí, což je vcelku známé. Jednat se přitom může třeba o neoprenové návleky nebo cokoli jiného. Dostanete je za pár peněz. Jasně, s návleky Zeiss se to porovnat nedá, nicméně lidé si je nakoupí. A to samé platí i o jakémkoli jiném zboží.

Jednoduchost objednávek

Prostě jenom sednete k internetu a objednáte si během pár vteřin všechno, co potřebujete. Většina obchodů je v češtině, takže s jazykovou bariérou problém není. Když ne, pak si také intuitivně všechno rychle najdete. To ale platí i v našich eshopech. Třeba takové specifické kování Aventos HK-S najdete také velmi rychle.

Co všechno se z Číny nakupuje?

Odpověď na tuto otázku také nemůže být jednoduchá. Sortiment je totiž hodně různorodý. My zkusíme uvést zboží, které je nejčastěji obchodované.

Elektronika všeho druhu

Jakýmsi základem veškerého zboží dodávaného z Číny za minimální peníze je v každém případě elektronika. Vybírat si lze z mnoha různých druhů. Nejčastěji se jedná ale o high-end přístroje a menší elektroniku. Velkou bílou prostřednictvím těchto eshopů shánět zřejmě nebudete. U třeba Gorejne náhradní díly nebo cokoli jiného nakoupíte v tuzemsku. Z hodně frekventovaných věcí se jedná třeba o hodinky, mobilní telefony a podobně.

Gadgety

Dárkové předměty představují kapitolu samu pro sebe. Jde často o úplné tretky. Vévodí jim hlavně pouzdra na mobilní telefony, různé sponky, hračky a podobné věci. Není se čemu divit, jsou levné a maximálně dostupné se vším všudy.

Hračky

Kdo si hraje, nezlobí. Heslo, které se používá čím dál tím častěji. Možná i proto, že si hodně hrají také dospělí. Pro děti seženete také spousty věcí. Pozor ale na mnohé z nich, aby nebyly zdraví škodlivé.

Bude sortiment z Číny dražší?

V roce 2021 by měla platit nová směrnice UE, podle které nebude zboží do hodnoty 22 eur osvobozeno od DPH. Tím pádem by se věci z Číny hodně prodražily. Otázkou zůstává, jakým způsobem půjde ono nařízení obejít. Zatím se hovoří o tom, že bude stačit nakupovat z evropských skladů. Tak uvidíme.