Dětská imunita

U kojenců je imunitní systém velmi křehký a tři měsíce od narození se stále vyvíjí. Naštěstí má v sobě nově narozené miminko protilátky, které poskytují ochranu před infekcí. Jakmile se ale dítě ocitne v dětském kolektivu (školka, škola), jeho imunita je vystavena neznámým mikroorganismům, se kterými si musí poradit. Ne každé dítě má ale imunitní systém tak silný. Oslabená imunita se projeví častými nemocemi, a tak je potřeba myslet na posílení imunity, ať už pomocí přírodních prostředků nebo podávat vitamíny na imunitu pro děti. A jak si poradit s oslabenou imunitou u dětí?

Zvyšte příjem fytonutrientů

Každý den by mělo dítě sníst až 400 gramů čerstvého ovoce a zeleniny. Tuto porci můžete dětem rozdělit na menší porce, které bude pojídat po celý den. Ovoce a zelenina obsahují vitamín C, díky němuž dochází k posílení imunity u dětí (také u dospělých), a to vlivem zvýšené aktivity lymfocytů. Proto do jídelníčku svých dětí zařaďte zejména žlutou papriku, kiwi, pomeranče, černý rybíz a další.

Nástup dětí do škol aneb jak podpořit jejich imunitu | foto: shutterstock.com

Dbejte na kvalitu spánku

Během spánku se do imunitního systému uvolňují tzv. cytokiny, které bojují proti různým infekcím. Proto svým dětem nastavte pevný řád před spaním, aby byl jejich spánek kvalitní. Stanovte jim rutinu před spaním – nejdříve koupel, poté čtení pohádky, a nakonec klidné usínání. Je důležité chodit do postele každou noc ve stejnou dobu, a to i o víkendech. Novorozené dítě by mělo spát až 18 hodin denně, batolata potřebují 12-13 hodin, děti ve věku 7-12 let by měly spát 10 hodin a dospívající 8-9 hodin.

Časté mytí rukou

Je všeobecně známo, že mytí rukou a používání mýdla pomáhá předcházet infekci. Proto je hygiena nesmírně důležitá při posilování imunity. Dohlédněte na to, že si vaše dítě umyje ruce jak před jídlem, tak po jídle, odchodu z toalety a po příchodu domů. Jednoduché mytí rukou mýdlem a vodou snižuje počet dětí, které onemocní průjmem, až o 40 % a snižuje absenci u dětí ve školách až o 57 %. Na trhu jsou také běžně k dostání dezinfekce, které by mělo mít dítě při sobě, když nemá možnosti si umýt ruce.

Nástup dětí do škol aneb jak podpořit jejich imunitu | foto: shutterstock.com

Omezte průmyslově zpracované potraviny

Průmyslově zpracované potraviny, jako jsou hranolky, cukrovinky a sladké nápoje narušují imunitní systém. Tyto potraviny obsahují různé chemikálie, které vyvolávají v dětském těle zmatek – takzvaně přeprogramují imunitní systém. Proto vyhledávejte především ty potraviny, které obsahují vitamíny na imunitu. Pokud konzumujete málo těchto potravin, pomůže vám potravinový doplněk Preventan na podporu imunitního systému.

Čerstvý vzduch a aktivní pohyb

Věděli jste, že fyzická aktivita u dětí zvyšuje množství přirozených buněk, které bojují s nemocemi? V dnešní době děti spíše rády sedí doma u počítačů, což jejich imunitní systém poškozuje. Mezi vynikající vitamíny pro děti také patří pobyt na čerstvém vzduchu. Zkombinujte tyto dva faktory a vydejte se na procházku do přírody, na výlet na kole nebo si jen zahrajte badminton u vás na zahradě. Existuje spousta možností.

Prebiotika a probiotika

Vzhledem k tomu, že střevo dítěte je domovem obrovské populace bakterií, je dobré se zaměřit i na probiotika, to jsou nestravitelné živiny, které podporují růst prospěšných střevních mikrobů a probiotika, což jsou bakterie nebo kvasinky, které zlepšují zdraví střev.

Vitamínové doplňky

Jestliže víte, že do svého dítěte prostě zeleninu a ovoce ve větším množství prostě nedostanete, sáhněte po vitamínech, které obsahují denní doporučené množství minerálů. Velice oblíbené jsou vitamíny Rakytníček pro děti.

Vitamínové doplňky pro děti | foto: BENU

Pokud ale děláte vše proto, abyste imunitní systém dítěti posílili, ale ono je i přesto stále nemocné, doporučujeme tento fakt konzultovat s vaším pediatrem.