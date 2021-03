Půjčky bez registru a bez doložení příjmů již neexistují

V čem zpřísnění podmínek pro půjčky spočívá?

Zpřísnění podmínek pro úvěry je zde už od roku 2016. Kromě toho, že hlavním důvodem je ochrana lidí před nadměrným zadlužením, tak zde byly také důvody pro pročištění trhu s půjčkami. Do té doby totiž působila na trhu celá řada společností, které neměly zrovna průhledné podmínky a prakticky vydělávaly na lidském neštěstí. Takové společnosti byly ochotny půjčit úplně komukoliv. Od roku 2016 toto již není možné, protože každá finanční instituce, která půjčuje peníze, musí:

Ověřit příjmy žadatele o půjčku

Ověřit záznamy v registrech

Tyto povinnosti měly do té doby pouze banky, ale od roku 2016 přešla také na nebankovní instituce. Většina nepoctivých poskytovatelů tak skončila. Nyní je nutné, aby poskytovatel úvěru ověřil schopnost žadatele reálně splácet půjčku, to znamená, že musí mít dostatečné příjmy. Není již možné půjčit člověku, který je bez příjmu.

Dále je nutné nahlížet do registru dlužníků, aby si poskytovatel úvěru ověřil, zda nemáte nějaké problémy se splácením jiných závazků. Pokud máte v některém z registrů negativní záznamy, neměla by vám úvěrová společnost peníze poskytnout.

Zároveň zde platí ještě jedna věc, a sice, že každá úvěrová společnost musí být dnes registrována u ČNB, jinak nemůže poskytovat úvěry. To mělo rovněž významný vliv na to, že nepoctivci se už na trhu prakticky nevyskytují.

Skutečně to bez příjmů a s negativním záznamem v registru nejde?

Nové povinnosti jsou v tomto ohledu striktní. Úvěrová společnost by vám skutečně neměla půjčit, pokud nemáte příjem a máte negativní záznam v registru. Na druhou stranu je zde určitý prostor pro manévrování, kdy například některé úvěrové společnosti mohou poskytnout půjčku:

Osobám pobírajícím starobní nebo invalidní důchod

Osobám na rodičovské dovolené

Přestože tito lidé nemají příjmy ze závislé činnosti, tedy nepobírají klasický plat zaměstnance, případně nemají třeba ani příjmy z podnikatelské činnosti, za určitých okolností mohou na půjčku dosáhnout. Technicky vzato totiž mají příjem z pravidelně vyplácených dávek, kterými jsou v tomto případě právě důchod, případně mateřská.

Také zde vzniká určitá skulina v podobě ověřování v registrech dlužníků. Registrů dlužníků je totiž hned několik, ale ne všechny úvěrové společnosti musí nahlížet do všech registrů, a také u některých úvěrových společností mohou být přehlíženy drobné prohřešky. Nemělo by se to stávat, ale děje se to, a tak „drobnost“ jako je například faktura po splatnosti za telefon, nemusí být někde překážkou pro získání půjčky.

Roli hraje také individuální přístup

Celkově vzato je poskytování půjček také hodně o individuálním přístupu konkrétní úvěrové společnosti. Řada společností dnes také stále inzeruje půjčky bez registru nebo bez ověření příjmů. Typicky je to z marketingových důvodů, Protože tyto půjčky jsou mezi lidmi stále velmi žádané a vyhledávané. Díky srovnávačům půjček si můžete dnes porovnat i takové půjčky, kdy často můžete zjistit v podmínkách konkrétní úvěrové společnosti, do jakých registrů vlastně nahlíží a podle toho se případně zařídit.

Pokud ale máte nějaký škraloup, určitě spíše doporučujeme vyřešit si nejprve vaši finanční situaci, než se snažit najít společnost, která vám nakonec peníze půjčí. Určitě je to vhodnější varianta pro vaši vlastní finanční stabilitu do budoucna.

Pozor na podmínky aneb i dnes se můžete spálit

Ačkoliv dnes má poskytování půjček mnohem přísnější pravidla, neznamená to, že nemusíte být při žádosti o půjčku obezřetní. Půjčka je rozhodnutí, které bychom nikdy neměli brát lehkovážně. Vždy se při výběru půjčky zaměřte na:

Kompletní podmínky smlouvy

Výši RPSN

Možné skryté poplatky

Sankce za nesplácení

Jak už to tak bývá, stále jsou na trhu výhodnější a méně výhodné nabídky. Proto je důležité si porovnat nejdůležitější parametry, mezi které patří zejména ty, které jsme zmínili výše. Určitě stojí za to se před podepsáním smlouvy seznámit s konkrétními podmínkami, abyste později nebyli překvapeni. O celkové ceně půjčky podává dobrý obrázek RPSN. Myslete také na to, jaké sankce vás mohou postihnout, pokud náhodou přestanete zvládat splácet. Určitě by vás také mělo zajímat, za jakých podmínek je možné například předčasné splacení půjčky.

Půjčky na rekonstrukci nebo vybavení bytu

Češi si půjčují na leccos, protože zadlužení domácností je stále poměrně vysoké. Navíc rok od roku stoupá. Nejvýše na pomyslném žebříčku se však nacházejí půjčky na bydlení a věci související s rekonstrukcí a vybavením bytu. Pokud chcete financovat bydlení nebo rekonstrukci, určitě si rozmyslete, zda by nebylo lepší zaměřit se spíše než na nebankovní půjčku na účelový úvěr od banky, tedy ideálně na hypotéku.

Pokud si naopak plánujete pořídit nějaké vybavení do domácnosti, může být nebankovní půjčka vhodným řešením, zejména tehdy, pokud vás přepadne potřeba nového spotřebiče nečekaně. Takovou nezbytností může být třeba pořízení pračky. Pokud se vám náhle pokazí, tak určitě nemůžete čekat na to, až budete mít peníze na novou. Tady je sjednání nějaké rozumné půjčky vždy pochopitelné.