Riziková zaměstnání. Za bezpečnost odpovídá zaměstnavatel, ale nehody jsou stále časté

— Autor: EuroZprávy.cz

PR článek - Řada lidí si pod pojmem chodit do práce představí cestu do vyhřáté kanceláře, kde na ně čeká vlastní židle a počítač a samozřejmě také přístup do kuchyňky s kvalitní kávou. Jenže mnoho lidí si na živobytí vydělává úplně jinak, třeba právě ve fabrice, kde na ně nečekají ani židle, ani počítače a možná ani ta káva ne.