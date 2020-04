Sedmero rad, jak nenaletět energetickým šmejdům

Nenechte se do ničeho nutit

Psychický nátlak není energetickým podvodníkům cizí, tlačí na emoce, urgují a vyžadují kladné odpovědi. Nenechte se ale nikým zahnat do kouta, pokud vás bude prodejce přesvědčovat, že výhodná akce na energie platí jen dnes nebo že je vaší povinností chtít ušetřit peníze pro děti či vnoučata, ignorujte ho. Zkuste si raději sami porovnat nabídky za pomoci online srovnávače a vybrat si tak nejvýhodnější plyn či elektřinu.

Zakázaný podomní prodej nahlaste

Je ve vašem městě či obci podomní prodej zakázaný? Pokud tak u vás obchodník s energiemi zazvoní, nevpouštějte ho dál a ihned volejte na policii. Seriózní dodavatelé plynu i elektřiny by takový zákaz neporušili, je tedy více než jasné, že se jedná o podvodníky, kteří vám levnější energie nezajistí.

Důvěřuj, ale prověřuj!

Mladý sympatický muž za dveřmi vám tvrdí, že je z České obchodní inspekce, popřípadě z Energetického regulačního úřadu, a že chce zkontrolovat vaši smlouvu o energiích? Představuje se jako zástupce dodavatele či odběratele? Je velmi pravděpodobné, že lže. Ve všech případech by vás totiž daná instituce či společnost o návštěvě svého zaměstnance informovala, proto neváhejte a telefonicky si ověřte, o koho se skutečně jedná.

Používejte selský rozum

Jestliže vám prodejce vypráví o slevě, kterou nesmíte odmítnout, nebo nabízí výhodný dárek k vaší stávající smlouvě, a zároveň vám dává formulář na vyplnění vašich kontaktů a odměrného místa, pak vězte, že se žádné výhody nedočkáte. Naopak vás bude čekat upsání k dlouholeté exkluzivitě nebo k drahým energiím.

Přes telefon nic neslibujte

Nabízí vám někdo přes telefon levnější ceny plynu či elektřiny? Dejte pozor na to, co říkáte. Stačí jediný váš souhlas do telefonu a už může být brán jako závazný. Říkat „ano“ se nemusí vyplatit. Pokud přeci jen něco odsouhlasíte, pamatujte na to, že smlouvu, kterou uzavřete mimo provozovnu, můžete do 14 dní bez jakýchkoliv důvodů a strachu ze sankcí vypovědět.

Nenechte se nalákat na dárky zdarma

Na atraktivní nabídky v podobě dárků zdarma zapomeňte, typickým příkladem jsou LED žárovky nebo bezplatné poradenství. Pokud byste si smlouvu v 14denní lhůtě rozmysleli, přijde vám za dárky „zdarma“ nemalá faktura, ze které už není cesty zpět.

Nepodepisujte nic, co jste nečetli

Podepsat cokoliv bez přečtení je velký hazard, nenechte se tak ukvapit k rychlému schválení obchodních podmínek. Ať už na vás prodejce tlačí doma v obýváku nebo přes telefon, vždy chtějte čas na přečtení a porozumění smlouvy.