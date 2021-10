Seznamte se s bohatou historií pánského spodního prádla

Spodní prádlo bereme jako samozřejmost. Jedná se o nedílnou součást našeho šatníku a je pro nás úplně běžné, že si můžeme vybírat ze všech možných druhů a barevných provedeních. Znáte ale historii tohoto základního prvku našich skříní s oblečením?

Pravěcí lovci se kryli vším, co bylo po ruce

Již v pravěku se naši prapředci halili do všeho, co bylo po ruce. Pohodlné trenýrky, které jsou k dostání v moderních obchodech s oblečením, byly pro pravěké lidi něčím nepředstavitelným. Zároveň ale jejich oděvy, kterými si zakrývali své intimní partie, trenky dost připomínaly. Poskytovali jim totiž stejný pocit svobody.

Na druhou stranu, tyto pravěké trenýrky se skládaly z lýka, kůže, kožešin a trávy. Naštěstí my máme k dispozici bavlnu, která nošení trenek velmi zpříjemňuje.

Období římských bederních roušek

S příchodem starověku, zejména ve starověkém Říme přišla doba zkracování spodního prádla a starověcí Římané milovali nošení bederních roušek. Ty zakrývaly opravdu jen to nejnutnější. Dnešní komfortně tvarované boxerky s anatomicky tvarovanými nohavičkami se s tímto titěrným kusem látky nedají vůbec srovnávat.

Zdobené spodní prádlo na Krétě

Řecký ostrov Kréta se v době starověku lišil od ostatních řeckých území v tom, že Kréťané si své malé bederní roušky rádi zdobili. Prosazovali totiž motto, že čím zdobnější, tím lepší. A právě tím se odlišovali od zbylého obyvatelstva, protože Řekové si potrpěli zejména na umírněnost a přesné linie.

Je libo jít naostro?

Kupodivu od doby pádu Římské říše až do 13. století se přestalo zakrývání spodním kusem oděvu řešit úplně. Nosily se totiž dlouhé košile, které mužům sahaly až pod kolena, tudíž bylo nějaké spodní prádlo zbytečné. To ale změnilo právě ve 13. století, kdy světlo světa spatřili první pánské spodky.

Slipy versus boxerky

Od prvních kusů pánského spodního prádla již uběhla pěkná řádka let. Ve společnosti ale stále přetrvává souboj dvou táborů. Jedním z nich jsou milovníci boxerek, kteří na ně nedají dopustit. Druhý tábor je složen z mužů, kteří upřednostňují slipy. Boxerky kopírují křivky mužského těla a jsou typické svými přiléhavými nohavičkami.

Jejich název je odvozen od pánských kraťasů, které nosili v minulosti boxeři. Na druhou stranu slipy zakrývají nezbytně nutnou oblast a nohavičky zcela postrádají. Navíc slipy jsou k vidění i na profesionálních plavcích, protože ti jsou díky nim rychlejší při pohybu ve vodě a během plavání zůstane vše na svém místě. A jsou vhodné pod přiléhavé kalhoty.

Moderní trendy v pánském spodním prádle

O tom, že spodní prádlo pro muže nezůstává za dámským pozadu svědčí i to, že každé éra s sebou nese jiné trendy. U trenýrek nezáleží na tom, jak vypadají, nýbrž jakou mají gumu. Nosíte značkové trenky? Ukažte je! Zejména u mladších mužů je ukázání gumy od spodního prádla vyloženě trendem. Ovšem i slipy se řídí módními trendy rozhodně nezůstávají pozadu.

Ačkoliv jsou složeny z minima látky, návrháři se ji snaží využít na maximum a pestré potisky, vtipné obrázky a nápadité nápisy s najdou své příznivce. No a boxerky jsou známé díky módním kampaním prestižních značek oblečení. Dámy se rády pokochají billboardy s Davidem Beckhamem či Cristianem Ronaldem.

Jaký tábor spodního prádla jste vy? Preferujete slipy, trenýrky nebo boxerky? Dnešní nabídka je natolik pestrá, že si vybere každý. Naštěstí existují všechny druhy materiálů, střihů i velikostí. Protože, řekněme si to upřímně, chodit naostro nebo pouze s bederní rouškou by bylo příjemné a pohodlné v letních měsících, ale představte si, jak nepraktické by to bylo v chladných podzimních a zimních měsících.