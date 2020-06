Svět trampolín: Co všechno promyslet před pořízením nové

Jaký typ trampolíny volit?

V první řadě je třeba promyslet, jaký typ trampolíny zvolíte. Na trhu existují prakticky tři variace. O které se jedná?

Zahradní trampolíny

Vyrábí se z relativně měkčích materiálů a také disponují citlivějšími pružinami. Určeny jsou především pro zahradu a hobby využití. Vždy se u nich používá ochranná síť.

Trampolíny určená do bytu

Jsou znatelně menší než předchozí trampolíny do zahrady. Prakticky vždycky nemají žádnou ochrannou síť.

Jumping trampolíny

Jedná se o fitness modely, které se kupují v obchodech se sportovním vybavením. Mají madlo, jež bývá standardně odmontovatelné.

Akrobatické prvky raději ihned zakažte

Pokud máte pocit, že na zahradní trampolíně dokážete úplně všechno, jste na omylu. Mnozí lidé si skutečně myslí, že mohou dělat různá salta dopředu a dozadu či jiné složitější akrobatické prvky. Jsou to ostatně právě salta, která vedou k těm nejnepříjemnějším zraněním, jež se vám mohou na trampolíně přihodit. Děti si mnohdy přivodí buď zranění páteře, nebo vymknutý kotník a jiné nepříjemnosti. Skákání dětí pod dohledem rodičů se zkrátka musí stát samozřejmostí.

Na trampolíně by měl skákat pouze jeden člověk

Počítejte určitě s tím, že trampolína je určena pouze pro jednu jedinou osobu. K největšímu množství úrazů dochází tehdy, když se na trampolíně nachází větší množství dětí. Tradičně se jedná o zlomeniny, úrazy hlavy a jiné. Zakazovat dětem hromadné skákání je poměrně náročné, protože právě v něm shledávají tu největší zábavu. U mnohých modelů je dokonce označeno přesně místo nacházející se ve středu trampolíny, na němž by měla skákat konkrétní osoba.

Ochranná síť a zajištění pružin samozřejmostí

Nikdy nesmíte dopustit, aby děti skákaly na trampolíně bez ochranné sítě. Na ní stoprocentně nijak nešetřete, jelikož její zpracování musí být maximálně kvalitní. Stejně tak je zapotřebí myslet na ochranu rámu či pružin. Ty musí být pokaždé zakryté. Když by se skákající dostal mezi pružiny, hrozil by velmi nepříjemný úraz. Jinak ochranná síť musí mít také potřebnou výšku.

Kontrola trampolíny před každým skákáním

Je v podstatě nezbytná. Pružiny musí být v opravdu dobrém stavu. Pokud není některá z nich napjatá, značí to velký problém. Na obou koncích musí být zkrátka uchycené a nijak nepřerušené. Podívejte se také důkladně na to, jestli je plocha celé trampolíny ostatečně vysušená. V blízkosti samotné trampolíny by se také neměly nacházet žádné keře či stromy, případně jakékoli jiné větší předměty. Právě ony by se mohly stát příčinou nepříjemných úrazů.

