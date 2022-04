Elektrokolo jako produkt na trhu známe již více jak deset let. Tento ne nijak složitý výrobek dostál širší popularitě až s příchodem nových technologií, tedy lithium iontových baterií, které umožnily vyrobit elektrokolo lehké a funkční. Od té doby se elektrokola těší velké oblibě, která každým rokem navíc výrazně roste. V prvopočátcích se na elektrokolo dívalo jako na věc pro líné, které nebaví šlapat na klasickém kole, což se ale hodně rychle změnilo a v dnešní době již většina lidí chápe benefity elektrokola. Více o nic si popíšeme níže.

Velikost trhu elektrokol v Čechách nelze s jistotou uvést, protože nejsou k dispozici žádná přesná data, nicméně hovoří se o cca 100 až 120 tisíci prodaných kusů elektrokol za rok 2021. Například nejznámější a největší český výrobce elektrokol, značka Crussis se na tomto čísle podílí cca 25 až 35 %. Elektrokolo Crussis se stalo velmi oblíbeným produktem a dnes ho volí většina lidí v České republice.

Trh s elektrokoly stále roste a jeho růst se očekává i v následujícím roce | foto: shutterstock.com

Jak se bude vyvíjet trh s elektrokoly v příštích letech?

Popularita elektrokol každým rokem roste a paradoxně koronavirová epidemie tento zájem ještě navýšila. Lidé nemohli dělat mnoho aktivit, nicméně jízda na elektrokole byla naopak velmi vhodná jak na zdraví, tak na psychiku lidí. Strhla se tak obrovská poptávka po elektrokolech, která přetrvává doposud. Velký zájem o elektrokola se očekává i letos a samozřejmě i v dalších letech. Čím dál tím více lidí nově zjišťuje benefity elektrokola a plánuje si elektrokolo pořídit. Proti této obrovské poptávce jdou ale problémy s výrobou, jelikož prakticky všichni výrobci elektrokol mají prázdné sklady a díky velmi dlouhým dodacím lhůtám na komponenty na výrobu elektrokol dodávají do trhu méně kol, než by bylo potřebné. Dalším faktorem jsou i rostoucí ceny pohonných hmot, které značnou část lidí donutí zamyslet se, zda nemohou například do práce dojíždět jiným způsobem. Elektrokolo tak může být právě jedním z těch ideálních.

Elektrokola ubírají tržní podíl klasickým kolům

Prakticky po celé Evropě probíhá trend, kdy elektrokola ukrajují z tržního podílu právě klasickým kolům. I toto je důsledek velmi vysoké poptávky po elektrokolech. A není se čemu divit. Benefitů elektrokola, proti klasickému kolu, je mnoho. V případě starších lidí nebo lidí se zdravotním omezením je benefit jasný. Nicméně v dnešní době i ostatní, a hlavně i mladší jezdci, zjišťují, jaké benefity elektrokolo přináší. Kromě výrazného zvýšení dojezdu je plusem i jízda v nižší tepové frekvenci, která prospívá lidskému zdraví. S elektrokolem pak většina cyklistů zvládne delší výlet, takže dojezdová vzdálenost výrazně stoupne.