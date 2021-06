Udělejte něco pro svůj vztah a vyrazte na dovolenou bez dětí! Odpočinete si vy i vaše ratolesti

Dárek, který podpoří váš vztah

Slaví vaše drahá polovička narozeniny? Možná by bylo hezké darovat zásnubní prsteny s briliantem, ale my máme nápad, který se vám, jako rodičům, bude zamlouvat více. Kupte jí společnou dovolenou ve dvou a zařiďte na pár dní hlídání třeba u svých rodičů nebo přátel. Takto investované peníze se vám mnohonásobně vrátí.

Kam vyrazit?

Nemusíte jezdit daleko, abyste se v případě pohotovosti mohli rychle vrátit. My doporučujeme třeba Slovensko, kde najdete vyžití pro sportovce i milovníky přírody a historie. Můžete navštívit hotel v Jasné, kde se můžete ubytovat v srdci přírody a užít si chvíle klidu a pohody. Nebo zvolte i jakoukoliv destinaci v okolí vašeho bydliště – ale ne zas příliš blízko, aby nebylo tak snadné kontaktovat vás kdykoliv se semele i ten nejmenší problém. Svůj čas si skutečně vyhraďte pro sebe a netravte hodiny na telefonu s dětmi.

Program pro dospělé

Co jste dělali na posledních dovolených? Vsadíme se, že jste objížděli dětská hřiště, parky a atrakce a doufali, že všude bude otevřeno a že to vaše děti bude bavit. Teď máte konečně možnost vrátit se k tomu, co baví vás. Můžete vyrazit na túru do hor, ale také si klidně celý den nerušeně číst nebo se vypravit hledat do města podnik, kde nabízí nejlepší kávu. Je to jen na vás – zkuste čas využít tak, jak byste to s dětmi dělat nemohli.

Je také zcela na místě nedělat prostě nic. Pokud máte například možnost vstupu do wellness, klidně se nestyďte strávit celý den u bazénu, ve vířivce nebo v sauně a prostě relaxovat. Rodičovství je náročné a je potřeba mít prostor pro vlastní odpočinek a nabití energie do dalších týdnů a měsíců.

Odpočinkové večery

Když se zadaří a děti usnou alespoň trochu v normálním čase, rodiče už bývají často příliš vyčerpaní na to, aby se chvíli věnovali i sobě. Na dovolené ve dvou to můžete napravit. Naplánujte si klidnou večeři a pak si vezměte na pokoj láhev vína a věnujte se příjemným aktivitám, na které vám doma chybí nálada i soukromí. Mužům doporučujeme přibalit si s sebou nějaké doplňky stravy, protože by bylo dobré nemít problémy s erekcí zrovna při takovéto skvělé příležitosti. Vsadíme se, že si společné chvíle užijete víc, než si možná myslíte. Ráno vás také nikdo nebude budit skákáním po hlavě a vy se můžete k sobě přitulit a vyspávat klidně do poledne, pokud zrovna budete mít náladu.

A co děti?

Myslíte si, že jim budete na pár dní tolik chybět? Možná jste přeci jen trochu naivní. Pokud děti svěříte do rukou spolehlivé osoby, můžete si být jisti, že o ně bude perfektně postaráno a že si svůj čas bez vás maximálně užijí. Děti nejsou od určitého věku na rodičích tolik závislé, jak si často (zejména) maminky myslí. Naopak si umí užívat možností, které jim nabízí pobyt v neznámém prostředí, a většinou jsou naprosto nadšené, když mohou být na chvíli mimo váš dohled. Ztracený čas jim snadno vynahradíte například tím, že jim z dovolené přivezete nějaký suvenýr. Můžete koupit hračky pro děti a buďte si jisti, že vás rády uvidí, ale nečekejte, že po vás budou celou dobu smutnit. Navíc se jím vrátí odpočatí rodiče, kteří měli čas pracovat i na svém vztahu, a to jim prospěje ze všeho nejvíc.