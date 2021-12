Nic na vás nehrajeme. Slogan Bohemia Energy má dnes poněkud trpkou příchuť. A to nejen pro statisíce jejich zákazníků, ale i pro ostatní, jejichž dodavatelé energií padli a nechali je na holičkách.

Změna dodavatele elektřiny | foto: SPP

Podle odborníků je důvod krachu jediný, dodavatelé v předstihu nenakoupili dostatek energie pro své klienty a navíc stále uzavírali další smlouvy s novými. Historická maxima cen na burze pak udělala spekulacím konec, bohužel na úkor nevinných odběratelů, kteří uvěřili líbivým reklamám.

„Po zkrachovalých dodavatelích bylo nebo bude v nejbližším roce donuceno najít si nového asi milion Čechů,“ odhaduje například Juraj Ondris, ředitel českého zastoupení SPP, dodavatele plynu a elektřiny, který je slovenským státním podnikem. Jeho produkty dlouhodobě oslovují více než 1,3 milionu zákazníků jak u našich východních sousedů, tak v tuzemsku.

A jak si nejlépe vybrat nového dodavatele elektřiny a komu skutečně věřit, že na vás nic nehraje?

Z režimu poslední instance odejděte co nejdřív

Ti, kteří zůstali odkázáni po krachu společností, s nimiž měli uzavřenou smlouvu, na dodavatele poslední instance, mají jistotu, že po dalších šest měsíců nezůstanou potmě, ani nezmrznou. Předepsané zálohy i násobně vyšší ceny ale většině vyrazily dech. Tyto částky jsou tak vysoké především z toho důvodu, že dodavatelé poslední instance musejí zajistit energie pro všechny své neplánované zákazníky právě nyní, kdy ceny na evropské burze lámou rekordy. A například letos na podzim se elektřina prodávala za 2,5 krát vyšší ceny než vloni, zatímco cena plynu stoupla za posledního půl roku více než trojnásobně.

Především pro samoživitele či lidi odkázané na starobní nebo invalidní důchod by však dlouhodobě takové platby byly likvidační. „Nabídky dodavatelů poslední instance nevyužívejte ani o chvíli déle, než je nutné, a přejděte na řádnou smlouvu, ať už s DPI, nebo s nějakou jinou společností, kterou si vyberete. Dodávka poslední instance je drahá, proto odkládat toto rozhodnutí není finančně výhodné.“ doporučuje Juraj Ondris z českého zastoupení dodavatele energií SPP.

Rychle neznamená ukvapeně

Přestože nového dodavatele plynu a elektřiny byste si měli zvolit co nejrychleji, neznamená to, že by bylo dobré výběr jakkoliv uspěchat. Určitě počítejte s tím, že zaplatíte víc než dřív, stejně jako drtivá většina ostatních – na situaci na burze budou muset více či méně reagovat totiž postupně všichni dodavatelé.

Především se však zaměřte na to, aby byl váš nový dodavatel energií skutečně stabilní a solidní, aby majitelem byl opravdu někdo důvěryhodný, třeba stát. Není totiž vyloučeno, že současnou turbulentní situaci neustojí ještě další menší dodavatelé na tuzemském trhu, kteří nemají nakoupené zásoby. Skokové nárůsty cen je dostávají do patové situace. „Velké firmy, jako je například právě SPP, by si však se současnou, byť nelehkou situací měly poradit,“ uklidňuje Juraj Ondris.

Nabídky vytipovaných dodavatelů plynu a elektřiny si pak velmi pečlivě prostudujte. Samotná cena, jejíž výhodnost si můžete porovnat i na některé z nezávislých internetových kalkulaček, by neměla být jediným vodítkem. Zvažte, na jakou dobu bude vaše nová cena fixována a za jakých podmínek. I experti se ale shodují na tom, že možnost, aby ceny energií stejně rychle, jako vyletěly nahoru, zase spadly, je velmi nepravděpodobná.

„Pokud se chcete poradit s odborníky, obraťte se například nezávazně na pracovníky našeho zákaznického centra, kteří vám rádi poradí a pomohou rozklíčovat, co je důležité a co je dobré mít na zřeteli. Jen prosíme o trpělivost, i když jsme navýšili kapacity našeho callcentra, je možné, že budete muset mít chvíli strpení, než se vám budeme moct věnovat,“ doporučuje Juraj Ondris z SPP.

Buďte obezřetní, energošmejdi nelení

Pozor si však dejte na podezřelé nevyžádané telefonáty nebo dokonce návštěvy podomních prodejců a jejich báječné nabídky. Představa, že někdo má takové utajené zásoby, aby nyní mohl nabízet své produkty za výrazně nižší ceny než ostatní dodavatelé energií, je z kategorie snů. A všichni víme, že opravdu dobré nabídky samy nechodí.

Když si najdete novou společnost, jejíž nabídka vám bude vyhovovat, odchod z režimu poslední instance je snadný.„Změna je jednoduchá, lze ji provést i online. Nová smlouva na starou naváže klidně i za jeden či dva roky, takže je dobré se rozhodovat s předstihem. Ti, kdo doposud váhali, budou nyní zbytečně platit vysoké ceny,“ míní Juraj Ondris z českého zastoupení SPP. „Můžete také vybraného nového dodavatele energií kontaktovat i telefonicky nebo osobně. Pokud někdo potřebuje smlouvu hned, protože ne všechny firmy nové zákazníky přijímají, má možnost si ji například u nás bez prodlení vyřídit z pohodlí domova i přes www.spp.cz.“