Srovnat půjčky se vyplatí. Ušetřit můžete tisíce

Obvykle zamíříme do banky anebo na pobočku nebankovní instituce, kde podepíšeme smlouvu a odcházíme s načerpanými penězi. Pravděpodobnost, že jsme právě v tuhle chvíli „kápli“ na tu nejvýhodnější nabídku, je skutečně velmi malá. Co děláme špatně?

Nejvýhodnější splátkové podmínky jen tak nenajdete

Abyste si sjednali půjčku s nejvýhodnějšími splátkovými podmínkami, je potřeba mezi sebou bankovní i nebankovní půjčky porovnat. Nebojte, ručně to provádět rozhodně nebudete. Naštěstí existuje nespočet praktických nástrojů – online srovnávačů, které to zvládnou za vás. Do srovnávače stačí pouze vepsat parametry půjčky (například její výši, splatnost apod.) a kliknout na tlačítko porovnat.

Úrok je důležitý, RPSN důležitější

Jakmile se před vámi rozevře aktuální nabídka půjček, pravděpodobně sáhnete po té „nejlevnější“. Proč je slovo nejlevnější v uvozovkách? Protože většina srovnávačů řadí půjčkové produkty dle výše úroku. Úrok je samozřejmě důležitý, mnohem lepší vypovídací schopnost má ale hodnota RPSN. Ta říká, jak je půjčka ve skutečnosti drahá a zohledňuje v sobě nejen úrok, ale případné také další poplatky, které jsou s daným produktem spojeny (například poplatek za schválení či vedení půjčky, pojištění schopnosti splácet apod.)

Půjčku sjednáte online

Vybrali jste si? Gratulujeme! Pak není nic jednoduššího, než o půjčku požádat. Provedete to tak, že vyplníte online žádost (anebo zajdete na pobočku, či zavoláte na uvedené telefonní číslo), a tuto žádost odešlete. Pokud bude schválená, věřitel vás bude obratem kontaktovat s dalším postupem. Někde je potřeba zaslat jednokorunový ověřovací poplatek, jiné půjčky ihned vyplácí v hotovosti na pobočce, čerpací stanici anebo v některých trafikách.

Nižší úrok než v bance? Jde to!

Možná jste už zaznamenali reklamu společnosti Zonky, která slibuje nižší úrok než v bance. Jejich úroková sazba začíná na 3,9 % p.a. a pochopitelně na ni nedosáhne každý. I přesto vám ale umí nabídnout výhodnější podmínky, než na které byste měli nárok u vašeho bankovního domu. Zonky je vlastně formou internetové aukce typu peer to peer, kdy se na výslednou částku skládají investoři v podobě široké veřejnosti. Pokud by se na částku nevybralo dostatek finančních prostředků, společnost Zonky rozdíl dorovná. A proč se o téhle půjčce vlastně zmiňujeme? Proto, že jde o nový a moderní produkt, který se těší mezi spotřebiteli velké oblibě. Zaujmout by proto mohl také vás.

Tento článek vznikl za spolupráce největších srovnávačů finančních produktů půjčky.cz, úspory.cz, coolpůjčky.cz a PůjčkyHned.cz