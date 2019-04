Do Česka neteče ropovodem Družba žádná ropa, Rusko slibuje nápravu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Do Česka aktuálně ropovodem Družba neteče žádná ropa. ČTK to řekl předseda Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr. Litvínovská rafinerie, která patří petrochemickému holdingu Unipetrol, má podle Švagra zásoby komodity asi na sedm dní. Situaci označil za vážnou a komplikovanou. Unipetrol podle něj odmítl kontaminovanou ropu přijmout z logických důvodů, protože je v rafinerii nezpracovatelná. Ropa znečištěná organickým chloridem by mohla poškodit zařízení rafinerie.