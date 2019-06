5 důležitých kroků při vyřizování hotovostní půjčky

1. Kam se obrátit?

Sjednání nebankovní půjčky není v dnešní době nic neobvyklého ani složitého, mezi nabídkami společností, které tyto služby poskytují, si můžete dokonce vybírat. Záležet bude spíš na to, jaké jsou vaše konkrétní požadavky a jaké podmínky vám budou vyhovovat. Nehledejte v portfoliu bank, tam se hotovostní půjčky zpravidla nevyskytují. Najdete je spíš u nebankovních společností a u samostatných zprostředkovatelů. Podle zákona platí, že každý, kdo nabízí půjčku, musí mít platnou licenci, kterou vydává Česká národní banka.

2. Dostane hotovostní půjčku každý?

Podmínky nejsou nijak tvrdé, ale určitá kritéria musí žadatel o půjčku samozřejmě splňovat. Jedná se o dosažení věku 18 let (některé úvěrové společnosti vyžadují dokonce hranici 21 let), žadatel musí být občanem České republiky, mít zde i trvalý pobyt a při žádání o půjčku je povinen předložit dva doklady totožnosti (například občanský průkaz, řidičský průkaz nebo pas). Většinou je možné sjednat hotovostní úvěr i bez nahlížení do registru dlužníků. Získat tak například malou půjčku před výplatou je tak často jednodušší, než se na první pohled zdá.

3. Na co si dát pozor

U tohoto typu nebankovního úvěru je třeba počítat i s tím, že v úvahu přicházejí i určitá rizika, proto vybírejte opatrně a uvážlivě. Třebaže si můžete rychle půjčit, určitě zbytečně nespěchejte. Z těchto půjček můžete peníze použít k jakémukoliv účelu, ovšem samozřejmě za to musíte být připraveni zaplatit tím, že se smíříte s výrazně vyšší úrokovou sazbou. I další poplatky budou vyšší než u běžných bankovních úvěrů a půjček. Zajímejte se tedy především o:

Výši úrokové sazby

Sankce v případě prodlení

Roční procentní sazbu nákladů (RPSN)

4. Výhody hotovostního úvěru

Hotovostní půjčky jsou velmi oblíbené, protože dávají mnoho možností pro využití získaného finančního obnosu a přinášejí mnoho nesporných výhod. O které výhody se jedná?

Finanční prostředky obdržíte v hotovosti

Hotovostní úvěr můžete získat, i když nemáte svůj bankovní účet

Dostanete peníze přímo až domů

Peníze máte ihned k dispozici a můžete s nimi nakládat podle vlastního uvážení

I když máte v registru dlužníků zápis, nemusíte se obávat, že byste hotovostní půjčku nedostali

5. Jak si vybrat tu pravou hotovostní půjčku?

Porovnejte dostupné nabídky a dbejte na seriózní jednání poskytovatele. Důkladně a raději klidně dvakrát si přečtěte obchodní podmínky a smlouvu nepodepisujte dřív, než vám bude každý její detail dokonale jasný a srozumitelný.