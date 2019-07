Dlužníků v registru SOLUS ubývá. Problémy s platební morálkou má 13 zájemců ze 100

Dlužníků v Česku ubývá, alespoň tedy těch, kteří jsou evidováni v registru SOLUS. Za posledních sedm let jich je o 300 000 méně. Potvrzuje to sdružení SOLUS, které se v Česku snaží chránit spotřebitele před neodpovědným zadlužováním už 20 let. (PR článek)